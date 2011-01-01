数据中心运维管理随身宝

传统的数据中心，它既需要快速、高效完成企业级数据中心的资源扩张，以及工作负载的部署，又要求数据中心在高效运转的过程中，对大规模集中化的设备进行，实时有效的监控、自动灵活的管理，如何保证高效灵活的系统管理，变得至关重要！

随着新技术的革新及新业务的不断发展，传统的数据中心迅速走向集中化、规模化，逐渐向云计算数据中心发展，它既需要快速、高效完成企业级数据中心的资源扩张，以及工作负载的部署，又要求数据中心在高效运转的过程中，对大规模集中化的设备进行，实时有效的监控、自动灵活的管理，如何保证高效灵活的系统管理，变得至关重要！

传统的系统管理方式，一般实行人海战术，对数据中心的设备进行密集的人工巡检或集中化的监控，以及需要24小时的人员备战。在托管机房，即使只是一个简单的服务器操作，也需要机房流程审批、故障设备定位，导致操作变得异常复杂、费时。

在一个云计算快速响应、移动终端越来越智能化的时代，这种传统的系统管理方式，成本高昂，却效率低下，显然已不合时宜。

Dell OpenManage Mobile顺应时代快速发展的潮流，契合云数据中心高效运维的需求，把实时高效的设备监控、灵活快捷的服务器管理搬到智能终端上，把一个高频高压的运维工作变得轻松而又高效。

不管你是在出差的路上，还是悠闲地在海边度假，只需拿出您的手机或平板，只要存在网络的地方，就可以简单快捷的监控和管理数据中心。

拿出手机，开始OMM使用之旅

Dell OpenManage Mobile到底能做什么？

Dell OpenManage Mobile (OMM) ，使您能使用智能终端设备，比如手机或平板，远程、安全地执行各种数据中心监控和服务器维护任务。

DellOpenManage Mobile (OMM) 可以连接到Dell OpenManage Essentials (OME)，监控OME管理的全部设备，例如服务器、存储、网络和防火墙设备。

Dell OpenManage Mobile (OMM) 还可以通过iDRAC连接并监控单台戴尔服务器。还可以通过手机上的OMM对服务器上进行远程操作，如关机、重启、登录虚拟控制台等。

如果是IOS系统，可以直接在Apple Store中下载OpenManage Mobile。

如果是安卓系统，可以在Google play商店或应用宝下载OpenManage Mobile。

Dell OpenManage Mobile配置

1、添加Dell OpenManage Essentials (OME)

打开安装在手机里的OMM，下边任务栏中，选择OME，点击右上角“+”，输入OME的IP地址，用户名与密码，接受认证信息，然后选择push不同类型的告警，比如：all Alerts， 这样在OMM中就进入OME的监控管理界面。

2、添加iDRAC

在手机里的OMM APP，下边任务栏中，选择iDRAC，点击右上角“+”，输入iDRAC的IP地址，用户名与密码，接受认证信息，即可进入iDRAC监控管理界面，查看单台服务器状态。

OMM通过OME对数据中心监控

DellOpenManage Mobile(OMM)可以连接到Dell OpenManage Essentials(OME)，监控OME管理的全部设备，例如服务器、存储、网络和防火墙设备。

1、设备状态查询

进入OME监控控制台，可以看到OME服务器（192.168.10.182）管理的设备，状态，也可以进入单个服务器设备去查看日志与配置

2、系统日志查询

进入OME的Alerts界面，看到OME所有被管理设备的日志信息

3、告警日志处理

在OME的Alerts项中，可以选择部分或全部信息，进行处理，比如：

delete，acknowledge，share，其中share的方式：发邮件、短信、微信等，把告警发给相应管理员。

OMM通过iDRAC对服务器管理

Dell OpenManage Mobile(OMM)还可以通过iDRAC连接并监控单台戴尔服务器。可以通过手机上的OMM对服务器上进行远程操作，如关机、重启、登录虚拟控制台等。

1、硬件配置查询

在OMM下边任务栏中，选择iDRAC，进入一台服务器的iDRAC，可以查看这台服务器硬件配置信息， 组件固件版本，网卡信息、健康情况、系统日志，以及设备保修信息等等。

2、设备日志查询

可以选择其中的一台服务器，去查看这台服务器设备的健康状态、硬件日志等。

3、Report生成与转发

如果需要告知相关管理人员或维护人员，可以生成report，它会自动把硬件配置与系统日志汇总，通过邮件、短信或微信等方式发出。

4、对服务器远程操作

远程电源控制

选择”power options”，输入管理员用户名与密码，可以对这台服务器设备进行关机或重启操作

登录虚拟控制台

手机上提前下载并安装好VNC viewer软件。

在iDRAC的GUI界面中，idrac设置à网络à服务à选择VNC服务器，激活VNC服务并设置VNC的端口与密码等。

在OMM的iDRAC中，点击”launch virtual console”，然后输入端口与密码，自动调用VNC viewer工具。

VNC viewer工具去连接iDRAC的虚拟控制台

浏览器登录iDRAC

点击”launch iDRAC GUI”，调用手机中的浏览器，远程登录iDRAC的GUI界面

OMM通过NFC对设备管理

基于Dell 13G服务器内置NFC芯片的面板，利用手机的NFC功能，与服务器近距离的扫描，获取服务器的配置与日志，并做一些基本服务器操作。

可以查看服务器的状态，系统日志，以及组件固件版本等。

也可以做修改iDRAC卡的IP地址等基本服务器操作。

Dell OpenManage Mobile (OMM)，是一款好用而且免费的智能终端APP，利用随身携带的手机或平板，不管是身在机房，还是出差异地，只要有网络的地方，随时随地都可以对数据中心的设备进行监控与管理，是现代数据中心运维管理的一把利器。