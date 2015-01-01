2017全球总裁创新峰会沈洋：共享经济下股权投融资

4月15至16日，2017全球总裁创新峰会暨中国创新企业与资本对接会在世界级创新之都深圳的会展中心举行，共同探讨全球经济背景下企业可持续化发展的机遇与挑战。总裁网创始人CEO作为峰会主办方组委会负责人出席并主旨演讲：共享经济下股权投融资新模式。

4月15至16日，由国家外国专家局和深圳市人民政府主办，桐乡市人民政府特别协办，总裁网和中国企业商学院院长联合会联合主办的第十五届中国国际人才交流大会重要板块之2017全球总裁创新峰会在世界级创新之都深圳的会展中心举行，桐乡市委书记盛勇军、深圳市创新投资集团董事长倪泽望、鑫根资本创始合伙人曾强、总裁网创始人CEO沈洋、清源投资董事长朱方、澳银资本董事长熊钢、信中利集团董事总经理刘朝晨、华夏基金股权投资创始人张倩、红杉资本中国基金合伙人陆勤超等1000多位政界商界领袖、创新总裁、知名投资机构代表、500强企业商学院院长等在此聚首，共同探讨全球经济背景下企业可持续化发展的机遇与挑战。

总裁网创始人CEO作为2017全球总裁创新峰会主办方组委会负责人出席并主旨演讲：共享经济下股权投融资新模式。

总裁网创始人CEO沈洋演讲中表示：“共享经济本质是互连、互助、互利、互赢。企业家要具备三个眼睛，左眼看到的是自己，在产业过程中所具备的判断，如果不研究产业，不知道自己的位置在哪里；右眼看到的不是竞争对手，而是你应该提供什么样的价值；第三只眼是天眼、智慧之眼，你要有政策层面的东西。”

以下是总裁网创始人CEO沈洋主旨演讲：共享经济下股权投融资新模式的现场实录内容：

沈洋：今天我们全球总裁创新峰会在此召开的内涵是人，人的创新创业是机器，如果没有机器和梦想，你将一事无成。共享经济下的股权投融资，在谈这一点之前，我想谈谈风口。我们听到前面的嘉宾演讲，核心只有两个字――风口。看看今天是三级风、四级风还是台风？今天深圳天气气侯宜人。作为创新创业者，一定要看的是什么？三个时间点，一是2017年2月7日，它是广东省创新发展大会，由广东省委市政府召开，深圳市在2017年2月7日有20人代表风口的核心力量，包括华为、腾讯和大族激光等；二是2017年3月5日，李克强在国务院两会期间吹的风，这道风给深圳未来助力，站在全球的视野定位深圳的未来――国际产业创新中心，粤港澳大湾区；2017年4月1日，雄安之风，站在全球的视野，千年循环发展。当风口过来后，跟进的是什么？创新，我们划分成五个层面，一是政策链创新，就是相当于盛勇军书记谈到的，我们在发展过程中有营商环境、政策保障和产业措施，在企业创新过程中非常重要；二是产业链创新，从政府政策层面的创新，从产业到企业，从企业到资本、金融，从金融到平台。就垂直历史发展来看，我们看到制造型企业，像海尔、长虹，他们原先比拼的是产品的竞争，打个是价格战，发展过程中出来一匹黑马――苏宁、国美，我不做生态，也不研发，只是卖东西也能超越你；三是以杭州阿里巴巴、京东等公司为主，他们推进了社会发展积极进步，把苏宁、国美甩开一大截，在未来企业进程中不是产品竞争，也不是商业模式的竞争，最终变成品牌性的生态型的竞争。创新创业者把握这个主线条，自己凭做创新没有未来。各位大佬说的就是风声，企业创新包括技术创新和模式创新，在发展过程中的路径，往下走是怎样的，这个问题比较细。

谈谈四个关系，我们研究人类文明进步，从远古时代只有自然，发展几万年后人类出现，人类破坏整个地球的文明和生态，当你把历史问题搞清楚后，包括人与自然的问题、人与社会的关系、人与动物的关系以及人与人的关系。我们今天是人与人的关系，按照历史发展来说，我们看到农业文明的代表是铁，工业文明代表是蒸汽机，21世纪是互联网，人与人之间的联系的代表是腾讯，我们通过微信加以沟通，只做研发，在发展过程中，人与人之间的关系是未来商业形态的关系，往下理解是人工智能。共享经济涉及供给侧问题，共享经济下的投融资。交通工具、民宿、空间共享、教育共享、医疗共享、餐饮共享、金融共享、时间共享，在共享经济时代，我们如何抓住机会，如何找到自己。我们提出“54321”，作为今天的会议主题。

作为创业者，个人认为不仅具备两个眼睛，你有四个眼睛（近视眼），企业家要具备三个眼睛，左眼看到的是自己，在产业过程中所具备的判断，如果不研究产业，不知道自己的位置在哪里；右眼看到的不是竞争对手，而是你应该提供什么样的价值；第三只眼是天眼、智慧之眼，你要有政策层面的东西。4月1日是西方愚人节，雄安宣布了，他说3000块钱一平方，4月1日宣布后，第二天涨落4、5万，最后不给交易。华润，这家公司在白洋淀边上站住了，政府给政策、给资源，因为他们的战略眼光对未来趋势的把握，你要具备这种眼光。关于二，个人认为出于传统思维，永远站在自己过去的经验看问题，你应该站在另一个空间，从天上（全球视野），全球视野是你的观点，国际化是你的能力，通过全球视野看未来的发展。人与人之间的区别在思维模式，为什么投资人不投你，因为你的思维模式，投的你之后赚不了钱。这就是投资人的本质，两个思维，传统思维和现代思维，这是有远见的，看得见和看不见的。关于一，我今天站在台上，我是一个一，我们的平台也是一个一。一个人晚上睡觉叫做梦，我们站在舞台上是理想，我作为创新创业者来说，你的理想在哪里，这是我们从一的角度思考，作为总裁网、总裁网的一到底在哪里。三只眼睛，两个思维，一个思想。我们要搞清楚定位，为什么我们要今天发布12个风口，我们站在同一个空间看未来，时间的把握非常关键。

定位，总裁网未来整合总裁网十年发展所累积定位为中国领先股权投融资平台，以十二产业风口为路径融合主板、创业板上市公司+产业投资基金+银行+500强企业商学院+产业创新创业者+科技创新产业园。

策略，有定位如何设计，我们以十二产业风口，包括今天发布的先进制造、生活医疗、生活服务、新能源、新材料、新媒体、新技术、新金融、新医疗等，如何规划？两年前我们在研究这个，我们研究世界银行发展报告以及麦肯锡咨询。国家发改委及相关部委的战略，这就是我们的策略。

创新性一体化十二产业生态圈服务平台，以园区为入口，以增值服务线上入口、股权投资资本杠杆为主导。股权投资，长期收益；增值服务，中期稳定；入口服务，短期收益。

市场，2015年4月20日，工信部部长毛伟明提出，全国每分钟诞生7家企业，创业者开始有自己的资金做，在美国，有人投钱，证明你的项目可行，不投钱没必要去做。目前中国股权市场容量是17万亿，未解决22万亿。这么庞大的市场，你能做什么？

模式，这是总裁网金融生态圈，十年沉淀，只为今天。垂直整合，四层架构，三核驱动，开放闭环。这是我们过去几年中做的互联网+创新企业O2O资本对接。这是我们结构性盈利模式。

目标，三年时间内，3-5个企业领先，项目在创业板上市估值100亿，12产业项目入库数量20万，建立100个城市项目路演中心，托管（自建）80-100万平方米。管理股权基金规模达到120亿元人民币，管理并购基金规模达到230亿元人民币。我们很清楚自己的定位和战略。

共赢，共享经济本质是互助互利，我们要清楚共享经济的本质，也就很好理解今天的主题。

总裁网全球合伙人+，目前大概有十几家上市公司、投资公司，一是创新企业项目，二是资源型人才，三是资本型企业家，四是管理型专家，这是在共享经济下的供给侧，服务总裁所做的计划，它未来一定是这么发展的。一定要记住“54321”，每家公司都可以按照这个思路，这就是工具，它不一定正确，希望可以供大家参考。希望大家今天可以找到自己的合作伙伴以及自己的价值，谢谢！

2017全球总裁创新峰会具体由总裁汇和广东省企业投资促进会承办，深圳市汕头商会、中锂财富、合兴永盛、中国商会联盟、国际绿色经济协会、中国城市竞争力研究会协办，广东省制造业协会、辽宁南北金融投资研究院、国购基金、广东省VR产业联盟、深圳市龙岗区人力资源经理人协会联合承办。特别鸣谢：阳光城集团、澳银资本、大唐电信、古井贡酒、三珍斋、科迪眼密码、鑫益嘉、广旺新商态、天地壹号等品牌单位对峰会的参与支持。