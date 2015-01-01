2017总裁创新峰会鑫根资本曾强谈：颠覆性技术与大国崛起

4月15至16日，2017全球总裁创新峰会暨中国创新企业与资本对接会在世界级创新之都深圳的会展中心举行，共同探讨全球经济背景下企业可持续化发展的机遇与挑战。鑫根资本创始合伙人曾强出席峰会并主旨演讲：颠覆性技术与大国崛起。

4月15至16日，由国家外国专家局和深圳市人民政府主办，桐乡市人民政府特别协办，总裁网和中国企业商学院院长联合会联合主办的第十五届中国国际人才交流大会重要板块之2017全球总裁创新峰会在世界级创新之都深圳的会展中心举行，桐乡市委书记盛勇军、深圳市创新投资集团董事长倪泽望、鑫根资本创始合伙人曾强、总裁网创始人CEO沈洋、清源投资董事长朱方、澳银资本董事长熊钢、信中利集团董事总经理刘朝晨、华夏基金股权投资创始人张倩、红杉资本中国基金合伙人陆勤超等1000多位政界商界领袖、创新总裁、知名投资机构代表、500强企业商学院院长等在此聚首，共同探讨全球经济背景下企业可持续化发展的机遇与挑战。

鑫根资本创始合伙人曾强在2017全球总裁创新峰会主旨演讲：颠覆性技术与大国崛起。

鑫根资本创始合伙人曾强演讲中表示：“人类进步的每一次大飞跃都与全球颠覆性技术的重大突破与广泛应用如影相随，伴随着颠覆性技术的五次飞跃，掌握并善用这些颠覆性技术的民族实现了大国崛起，同时这些国家里伟大的城市群

顺势脱颖而出，例如，伴随美国崛起的纽约湾区和加州湾区。

人类正在经历第五次重大的飞跃，这是对人本身各大器官甚至是大脑的替代，从机器人对四肢、人工智能对大脑、医学对器官的复制等。第五次人类大飞跃很有可能是中国和美国一起引领，加州湾区和粤港澳湾区有可能成为世界的新中心。中国大国崛起成就的不仅是一个湾区，除了粤港澳湾区外，还可能包括雄安新区、杭州湾去等。要真正形成大国崛起，需要国家的战略。”对创新创业者的建言：“每个创业总裁在创业时，要做到顺势而起，才能比较成功。”

以下是鑫根资本创始合伙人曾强主旨演讲：颠覆性技术与大国崛起的现场实录内容：

曾强：各位嘉宾，早上好！我今天的演讲主题是“颠覆性技术与大国崛起”。在此之前，我想播放一个视频。这些是我们过去投的十几家公司，大家比较熟悉的是乐视，这是深圳专门做生命医疗的公司，这是深圳3D公司。这是我们正在全国各地做的产业园，在深圳、北京。这个片子是专门为今天上午的大会做的。每个创业总裁在创业时，要做到顺势而起，才能比较成功。

过去人类发生的五次比较大的飞跃，第一次在13世纪，成吉思汗用了当时三个颠覆性技术——指南针技术、蒙古马的铁皮马掌、牦牛干，完成了人类第一次征服——对土地的征服，至今为止人类最大一次土地征服是蒙古帝国的欧亚版图；15世纪帆船和航海技术的应用，造就西班牙、葡萄牙等海洋帝国的崛起，造就了新的大国崛起，同时我们发现每一次大国崛起时都会形成大湾区，包括当时的丝绸之路以及不同的海峡；18世纪随着蒸汽机和电的发明，英国发明了汽车、飞机，人们开始了从土地征服、海洋征服到天空征服，这都是人类对技术的把握，形成技术的崛起，同时形成湾区的崛起。20世纪，大量犹太人迁徙到曼哈顿，美国西部吸引了大量的欧亚移民，纽约湾区和加州湾区因金融及技术创新崛起，开创了人类对时间和空间的征服，造就美国大国崛起。

今天，人类正在发生第五次重大的飞跃，这是对人本身各大器官甚至是大脑的替代，从机器人对四肢、人工智能对大脑、医学对器官的复制等，第五次人类大飞跃很有可能是中国和美国一起引领，加州湾区和深圳粤港澳湾区有可能成为世界的新中心。中国成为大国崛起不仅是一个粤港澳湾区，还将有雄安新区、杭州湾区等。要真正形成大国崛起，需要国家的战略。

从我们的实践经验来看，独角兽的发展不是一帆风顺，最重要的体会是要对独角兽企业提供金、木、水、火、土“五行”环抱式服务。我们要定义哪些是未来万亿级产业的龙头企业，我们把未来蓝海称之为水，我们不仅对独角兽公司进行投资，对它的生态链、子公司、投资架构等，我们称之为生态投资，这里称之为木。独角兽公司的发展像婴儿似的迅速发展，我们对金融外衣的定制随着快速增长而不断定制，对它进行金融科技，不断的私募股权、债权等各种各样的金融产品服务，我们称之为金。独角兽企业不能只是飘在世界上某个实验室，更重要的是与当地产业结合，所以我们要为其建造产业园，称之为土。我们希望让独角兽公司的市值从十亿美金做到百亿美金，从百亿做到千亿，我们称之为“红衣骑士与价值发现”，即火，这是独角兽企业最需要的东西。

在中国出现世界大迁徙中，如何把握机会，使国家崛起？双轮驱动，把南方深圳、浙江、杭州和北方雄安进行南北互动。最近谈得比较火的是雄安，对于雄安，庞大的市场、资本、技术、创新、人才是深圳优势，而教育、科研、土地、政策、创新产业、税收洼地等则雄安可能具有优势。如何做到南北互动，形成国家的崛起，我们提出双轮驱动的理念。中国过去这几十年中，我们从深圳春天的故事到今天的雄安，在南北互动中，我们始终要把握最核心的地方是如何使得创新的五大要素，包括人才要素、知识产权要素、资本要素、技术要素、政策要素，从全球向中国的转移，这是今天的大家共同关心的主题。五大要素的核心是人才。今天大会的主题是国际人才，在座各位又是全球成功企业总裁，在总裁未来的创业中，一定要和国家大事结合起来，国家大事和全球创新要素迁移结合起来，如果能把握这样的机会，我想在座每一个总裁及你们所带领的团队，将伴随中国的崛起一同崛起，将会成就“大国和平雄起，社会百姓平安”大大好局面。谢谢！

2017全球总裁创新峰会具体由总裁汇和广东省企业投资促进会承办，深圳市汕头商会、中锂财富、合兴永盛、中国商会联盟、国际绿色经济协会、中国城市竞争力研究会协办，广东省制造业协会、辽宁南北金融投资研究院、国购基金、广东省VR产业联盟、深圳市龙岗区人力资源经理人协会联合承办。特别鸣谢：阳光城集团、澳银资本、大唐电信、古井贡酒、三珍斋、科迪眼密码、鑫益嘉、广旺新商态、天地壹号等品牌单位对峰会的参与支持。