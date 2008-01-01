深创投董事长倪泽望演讲：全球经济背景下产融创新

4月15至16日，2017全球总裁创新峰会暨中国创新企业与资本对接会在世界级创新之都深圳的会展中心举行，共同探讨全球经济背景下企业可持续化发展的机遇与挑战。深圳市创新投资集团董事长倪泽望出席峰会并主旨演讲：全球经济背景下产融创新。

4月15至16日，由国家外国专家局和深圳市人民政府主办，桐乡市人民政府特别协办，总裁网和中国企业商学院院长联合会联合主办的第十五届中国国际人才交流大会重要板块之2017全球总裁创新峰会在世界级创新之都深圳的会展中心举行，桐乡市委书记盛勇军、深圳市创新投资集团董事长倪泽望、鑫根资本创始合伙人曾强、总裁网创始人CEO沈洋、清源投资董事长朱方、澳银资本董事长熊钢、信中利集团董事总经理刘朝晨、华夏基金股权投资创始人张倩、红杉资本中国基金合伙人陆勤超等1000多位政界商界领袖、创新总裁、知名投资机构代表、500强企业商学院院长等在此聚首，共同探讨全球经济背景下企业可持续化发展的机遇与挑战。

深圳市创新投资集团董事长倪泽望在2017全球总裁创新峰会作开幕主旨演讲：全球经济背景下产融创新。

深圳市创新投资集团董事长倪泽望演讲中表示：“产融创新融合确实成为产业和投资的风口。分享了UPS、GE、Intel、沃尔玛、百度、阿里巴巴、腾讯等国际国内由产而融的典型案例，分享了JP摩根、深创投、红杉资本、高特佳等国际国内由融而产的典型案例，具体分享产融创新的四个方面内容，包括产融结合的概念和意义、产融结合的主要模式、产融模式的建议等。“

以下是深圳市创新投资集团董事长倪泽望主旨演讲：全球经济背景下产融创新的现场实录内容：

倪泽望：由于主办方的安排，今天的题目是全球经济背景下产融创新，本次会议主题是产融风口、投资引领，最近这两年产融融合确实成为产业和投资的风口。我想谈谈四个方面，包括产融结合的概念和意义、产融结合的主要模式、产融模式的建议等。

产融结合的概念和意义，这是资本市场发展到一定阶段的必然产物既是产业优化配置实现价值发现的市场过程，缓解融资约束的重要途径。产业部门和金融部门通过股权关系相互渗透，实现产业资本和金融资本的相互转化和直接融合。两种类型，由产到融或者又融到产，形成发挥产融优势，金融资本有意识的控制实业资本，并以实业资本进行平台整合产业链。

产融结合有利于实现优势互补，创造协同价值，有利于降低交易费用，节约运营成本。有利于实现规模经济，同时有利于集团经营多元化，在中国这些案例很多，国外的案例会更多，下面我以讲案例为主。

由产而融，国内哪些从产业资本，做产业如何转做金融，比如做物流UPS，物流业务降低了供应链金融业务风险控制成本，通过它介入金融业务，风险会更低。将节约的风险成本部分让渡给客户，以拓展物流市场份额和物流的衍生增值服务。沃尔玛是零售业，它如何通过产业优势加入金融，它的金融主要是消费信贷，包括信用卡业务，也是通过沃尔玛等零售业开通信用卡服务。公司通过降低消费信贷业务营销和管理成本，公司通过将这种成本的节约让渡给消费者，进一步拓展零售业务的客户平台。通用电气GE，GE产业组合下的高信用评级，使GE金融享受非常低的资金成本，且在银行业务的金融杠杆作用下，几个点的资金成本优势被放大了十几倍，从而成为GE金融的核心竞争力。Intel，英特尔资本是英特尔的下属投资机构，主要向全球范围内的创新型科技公司进行股权投资，投资对象包括上市公司，处于快速成长期的公司和初创企业等与自己业务相关的潜力公司。英特尔主要是创投基金，但是他们失败的案例也很多。

国内由产而融的典型案例，这几年不断的涌现出做产业、做实业的企业转做投资，BAT等互联网企业起家后，聚集了巨大的资源、资本和资金，介入产业上下游也做投资，它确实有它的优势。很难想象以前做实体企业转做投资行业，在移动互联网行业进行投资，这些企业非常有竞争力。他围绕行业投资，弥补产业链的不足，获得外部先进技术，增加自身的竞争筹码，寻找企业新的利润增长点。腾讯有共赢产业基金，百度成立百度投资部，阿里巴巴集团成立阿里资本。华为也有自己的投资机构。

由融而产型，JP摩根，1901年，以4亿元收购卡耐基钢铁公司，并组建美国钢铁公司；红杉资本，他们做风险投资和并购等业务，他们在产业投资方面做得比较多，他依托于思科的合作，他与思科形成战略合作关系，利用思科行业上下游发现新公司，推荐给红杉，红杉投资后与思科联合孵化；3G资本（传统风投），2008年收购百威啤酒，通过一系列的诊断、成本降低、管理优化，同时收购其他的企业，使得百威成为全球饮料的龙头。这样的投资机构会深度介入产业部门，不像我们普通的风险投资、创业投资只是占很小的股份，只是一个小股东。现在有的机构深度融入到产业领域。

由融而产型的国内典型案例，很多资本想要控制产业，但硬币有正反两面，金融资本、资金来路是否合法，是否带来附加值的增加和提升，如何分辨这是产业金融案例还是野蛮人？我们罗列了三个不是特别出名的案例，高特佳是创投行业第一家控股上市公司，大家知道高特佳基本上是小股东，占的比例很小，但是高特佳在博雅生物里占46.87%股份，成为其控股股东。深港产学研，逐步主导荣信股份，我们深创投控股了一家公司中新赛克，最近在报IPO，由金融机构做产业投资的案例在中国会越来越多。

由产而融型和由融而产型，产业本身是行业内领导者，金融业务是产业的自然延伸，通过经营协同效应创造价值，拓展的金融业务一般相对成熟、风险可测，实业是根本，实业集团发展金融服务旨在为自身实业服务；由融而产型，以金融机构为主导，发起主体以金融机构为主，分享产业链发展成果。

全球产融结合的发展趋势，产业基金积极介入创投领域，产业资本创投（CVC）的投资笔数和投资额增长迅速，由2012年第一季度的167笔和17亿美元增至2016年第四季度的299笔和56亿美元，最高值为2015年第三季度的386笔和111亿美元。我们有很多合作。产业资本创投确实有其优势，产业资本创投占比逐渐提高，2016年第三季度，产业资本创投所投项目占VC总项目，由2015年第三季度的24%增至2016年第三季度的28%。

由融而产型，我们很多私募机构积极参与产业资本的运作，最典型的是并购基金，投资笔数经历了2008年下降后逐步恢复，保持在高位，2008-2009年相对比较低。2015年中小市场并购基金募资额占全球私募机构募资额的54%，超过传统创投机构26%。2016年海外交易额比2015年翻了一倍多。

促进产融结合的建议，特别是创投机构面临的难题，新兴产业资本创投与创投机构的项目资源竞争激烈，部分创投机构的投资项目乱而散，无法形成有机的投资体系和有效的投后管理。市场资金供给充裕，国内项目普遍估值较高，风险增大。建议培育1-2家控股型上市公司，将其打造成为产业整合的资本运作平台。我们产业整合的运作平台，发挥资本运作经验优势，积极推动已投项目的主动型并购。积极探索产融结合走出去的路径和打法，形成中国资本和国外市场的有机结合。

很多朋友关心深创投的情况，深创投目前注册资本是42亿人民币，总资产230亿，净资产130亿。资产增值还在不断提高，资产盈利也在不断提升。管理资金规模在这两年发展非常快，突破2000亿，我们在全国大部分地区都有投资，红色区域是我们布局的基金，我们都有团队在。我们在全国各地有100多人在全国做投资，除了相对偏远的新疆、西藏，这些地方也在洽谈中。投资数量到三月底，共投730个项目，投资规模279亿，上市119个，今年的情况非常好，上周我们上了8家，还有5家待发，下周应该会发1家。数量确实比较多。119家上市，大陆A股上市81家，剩下的在全球14个资本市场及16个证券市场，都有我们的上市公司。除了119家上市，我们还有86家新三板挂牌企业。谢谢大家！

2017全球总裁创新峰会具体由总裁汇和广东省企业投资促进会承办，深圳市汕头商会、中锂财富、合兴永盛、中国商会联盟、国际绿色经济协会、中国城市竞争力研究会协办，广东省制造业协会、辽宁南北金融投资研究院、国购基金、广东省VR产业联盟、深圳市龙岗区人力资源经理人协会联合承办。特别鸣谢：阳光城集团、澳银资本、大唐电信、古井贡酒、三珍斋、科迪眼密码、鑫益嘉、广旺新商态、天地壹号等品牌单位对峰会的参与支持。