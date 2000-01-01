UP2017腾讯互娱发布会在京举行 马晓轶再谈成长守护平台

4月20日，腾讯游戏成长守护平台亮相UP2017腾讯互动娱乐年度发布会。腾讯集团高级副总裁马晓轶在会上分享了腾讯游戏在2016年所取得的成绩和对全球游戏市场的思考，公布了“腾讯游戏成长守护平台”上线两个多月以来的成果，这也是马晓轶继今年2月发布《为了更美好的未来》公开信后第一次在公开场合谈到腾讯游戏成长守护平台。

（腾讯集团高级副总裁马晓轶介绍成长守护平台情况）

马晓轶表示，经过两个多月的运营与测试，成长守护平台已经积累了丰富的经验和数据成果，并通过版本迭代和功能创新不断优化体验。截至目前，成长守护平台接入超过200款产品，有效绑定帐号超过50万个，总计触达2000万位用户。本周，平台发布了全新的2.0版本，在原先单纯工具的基础上，增加了更多更丰富的专业教育资讯，全面调优视觉和体验，在功能使用上也更为人性。对未成年人而言，游戏作为娱乐方式之一，只要适当监护、合理引导、有效约束，就能对未成年人的身心成长起到正面积极的作用。

（腾讯游戏成长守护平台已触达千万量级用户）

马晓轶在会上宣布：“成长守护平台已正式进入一个新的阶段‘亲子共建’。”在新阶段里，除了继续巩固既有的守护工具功能之外，还将就“游戏促成长”和“如何构建和谐健康的亲子关系”、“儿童与青少年网络安全”等多方面服务内容进行更为深入的探索。他表示，希望通过平台已取得的数据成果，为中国互联网行业提供一些有益参考。

（腾讯将携手北京师范大学脑与认知科学研究院和DCCI互联网数据中心共同推进未成年人健康游戏理论探索）

另外，马晓轶分享了腾讯研究院与北京师范大学脑与认知科学研究院合作的《青少年健康网络使用指南》，以及腾讯研究院安全研究中心与DCCI互联网数据中心合作的《青少年网络游戏行为与保护研究》两份研究报告，这两份报告均将免费共享。马晓轶说：“希望能给到广大父母、研究教育机构、行业同仁参考与启发。”

腾讯游戏成长守护平台于今年2月16日上线，是国内首个面向未成年人健康上网的系统解决方案。在之前的媒体采访中，马晓轶表示，希望平台可以为家长们提供更多一份理性选择，让孩子能够在游戏中快乐成长。目前平台还处在不断完善的过程中，腾讯旗下的所有游戏，都将按计划、有节奏的接入平台。目前，包括《穿越火线-枪战王者》、《王者荣耀》、《英雄联盟》等游戏均已接入平台。

今年两会期间，全国人大代表、腾讯公司董事会主席马化腾两会提到的关于加强未成年人健康上网保护体系建设的建议，获得媒体广泛关注。其中，建议中提到的“腾讯游戏成长守护平台”，成为媒体关注的焦点。马化腾表示，希望平台能够在家长和孩子之间，建立一种新的关系，让家长可以就游戏的问题与孩子进行良好的沟通。他还希望家长可以加入到平台建设的探讨之中。马化腾在会上与记者交流时表态称：“不管这方面对腾讯是不是有业务冲击，我觉得从长远来看，应该要做的事情还是要做的。”

成长守护平台的发布，也引发了业内人士对于未成年人健康上网问题的关注。独立IT评论人洪波曾就此事撰文评论：“‘腾讯游戏成长守护平台’让家长参与进来，了解孩子玩的游戏，以及游戏中的孩子，让家长不再置身于孩子的成长之外，可能是一种更好的做法”。中国网络传播学会常务理事，胡泳认为腾讯此举是“为了游戏业的长远健康发展”。

作为国内首个服务于未成年人健康上网的平台，“腾讯游戏成长守护平台”在游戏行业毫无疑问开了好头，相信腾讯并不会止步于此。马化腾在今年两会期间也呼吁社会一起构筑未成年人网络保护的同心圆。马晓轶在发布会发言结尾时也表示：“希望借此能与全社会共同关注与呵护未成年人的健康成长。”

以下为两份报告的名称：

1.腾讯研究院与北京师范大学脑与认知科学研究院合作的《青少年健康网络使用指南》

2. 腾讯研究院安全研究中心与DCCI互联网数据中心合作的《青少年网络游戏行为与保护研究》