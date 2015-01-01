“第八期央企CIO论坛”成功举办

2017年4月15日，由中国新一代IT产业推进联盟指导、CIO时代学院主办、CIO时代APP承办的“第八期央企CIO论坛”活动在北京宽沟会议中心成功举办。

2017年4月15日，由中国新一代IT产业推进联盟指导、CIO时代学院主办、CIO时代APP承办的“第八期央企CIO论坛”活动在北京宽沟会议中心成功举办。本次活动的主题为：互联网时代的集团管控，来自各地的央企信息化负责人、央企CIO论坛成员、CIO班学员参加了此次活动的研讨与分享。



中国中钢集团信息管理中心总经理、央企CIO论坛发起人 李红



本次活动由中国中钢集团信息管理中心总经理、央企CIO论坛发起人李红主持。



中国长江三峡工程开发总公司信息中心主任 金和平



中国长江三峡工程开发总公司信息中心主任金和平在活动上发表了题为《价值导向的企业IT治理管控与实践》的主题演讲。他主要从以价值为导向的IT治理背景、以价值为导向的IT治理背景、未来努力和提升方向三大方面展开阐述。在演讲中提到：IT的角色经历了信息技术价值管理、服务管理到基础设施管理三个阶段的发展。IT治理的绩效以价值为导向，通过成本控制、资产使用、增长、业务灵活性四个维度来进行衡量和评估。IT也伴随着三峡工程的建设和企业战略发展轨迹而发展，有效支持并推动了业务发展和管理提升。最后他表示，建立更加完整的IT标准规范的分类体系也十分必要，未来将通过持续优化IT治理，以发挥信息化的更大价值。



蓝凌副总裁张建光



蓝凌副总裁张建光发表了题为《移动互联时代集团管控新模式与实践分享》的主题分享。他说到，大型央企协同一体化项目主要有5个特点：以连接为基础的钉钉、微信、KK等多入口连接平台；以流程引擎为管道构，建大型央企的特色“管理平台”；以整合为拓展的纵深化业务融合数据分析及决策平台；以社会协同为延伸，构建集团上下游以及外部协同一体化；以知识为活水，形成集团公司特色的知识创新平台。蓝凌的移动化体现在有企业一体化移动工作平台的架构，目标愿景：One APP + One Store + One Platform。平台化体现在蓝凌统一协同办公平台（EKP）构建央企管理平台。社会化体现在蓝凌已经实现一个架构连接内外部资源协同。智慧化体现在赋能和创新方面。总之，蓝凌科技是企业一体化智慧协作平台的落地路径。



开普云政企业务部副总经理 付晓冰



开普云政企业务部副总经理付晓冰在活动上分享了题为《“互联网+”时代的内容管理》的主题演讲。“互联网+”时代的内容管理特点表现为以下几个方面：多终端的同步支持、云计算技术的结合应用、大数据抓取与分析利用提升、追求用户体验和用户服务、信息的内外交互与可控流转。接着，他详细介绍和分析了开普云的央企信息化内容管理典型案例：中国证券登记结算有限公司、神华集团、中车海外情报信息系统、中国有色信息情报信息系统、中化化肥QMI商业信息平台等，开普云是全面的内容管理云计算解决方案及服务提供商，愿景是连接数据与服务，让政企的互联网服务更好用！

在对话研讨环节，中国中钢集团信息管理中心总经理、央企CIO论坛发起人李红作为主持人，全体参会成员围绕主题“互联网时代的集团管控”进行了精彩的讨论。大家纷纷从自身的角度、立场提出见解，观点独到，干货不断。最后，大家进行了合影留念，第八期央企CIO论坛活动至此圆满结束。

