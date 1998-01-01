前段时间看到一个消息，有人拍了100张陌生人的照片，希望借此读懂北京。就像北京不只是平凡小人物的世界一样，CDN的圈子，也不是一个红海可以尽说分明。历经近20年历史，自2014年老树开新花，CDN市场遭遇多重震荡，不长不短的几年里，益发百舸争流。

前段时间看到一个消息，有人拍了100张陌生人的照片，希望借此读懂北京。就像北京不只是平凡小人物的世界一样，CDN的圈子，也不是一个红海可以尽说分明。历经近20年历史，自2014年老树开新花，CDN市场遭遇多重震荡，不长不短的几年里，益发百舸争流。



上周刚结束的亚太CDN峰会上，聚集了几乎国内所有做CDN的厂商，颇像一场认真的互相试探。通过平地一声雷击穿底价、大力发展P2P声名鹊起的，又和众家一起迎接了新一轮击穿底价和全民P2P的冲击。和往年不同的是，这一次CDN圈的动荡似乎格外激烈，几乎意味着某种确定性。



然而，你真的确信吗？



CDN确实到了变革前夜



自1998年CDN的概念提出以来，CDN已依次经历从缓存、网页加速到应用体验优化的理念变迁。每向前一个时代，CDN的边界都得到进一步扩大。云计算已经兴起多年，也已到达全面颠覆各行各业的前夕，CDN这个称得上传统的业务面临被云吞噬的结果似乎也在情理之中。所以，传统做CDN、企业经营利润极大依靠CDN业务的企业，无一例外遭遇股价下滑甚至腰斩的尴尬。



然而CDN是否真的会被云吞噬，或者CDN只有走向与云融合一条路径吗？信息产业部电信研究院科技委主任蒋林涛认为，云计算是集中池化IT基础资源，而CDN侧重于内容的分发、存储能力换传输能力，更多需要的是边缘存储。随着内容版权、智能感知、智能识别的需要，CDN也将对边缘计算提出更多要求。从这一点看，笔者认为，云计算还处于初期发展阶段，并且从技术上CDN和云计算不是一个概念， 所以至少5年内云厂商无法真正吞下CDN市场，反而是市场的恐惧和资本的短视可能会压垮专业CDN厂商。尽管不会被云吞噬，但CDN也确实到了需要自我革命的时候了。



靠技术创新驱动的变革才能走进未来



近几年的亚太CDN峰会，都会有“击穿底价”的“炸弹”投向市场，今年也依然不例外。但从笔者的观察，除了传统CDN厂商的尴尬更深了一层以外，似乎也未见到太多用户的喝彩。大概是市场在互联网爆发式增长、历经几番热了又冷的故事之后，对“免费”“低价”的刺激学会了更多一层考量。而CDN行业的今天，传统壁垒已被打破，价格早已被拉平，赚钱的不多，还有多少“让利”的空间？“让利”的最后是不是还得靠牺牲服务质量和用户体验来填坑？这话问出来，几位从业者均回以苦笑。



近几年互联网的发展，给人一种纷纷要将血液里的疯狂基因鼓噪到极致的印象。拉长一个时间维度，当下一切或都将成为尘埃，而行业的未来终归要靠技术不断迭代升级来延续。服务边界扩大和性价比提升，是技术升级自然带来的附加产物。原来需要很高成本解决的问题可以很好很便宜的解决，原来不能解决的问题能解决了。比如CDN怎样发展以真正解决移动网络加速，以及在未来的5G环境下，CDN又将如何解决大带宽、超高流量、超大并发情况下带来的新问题，这其实是CDN行业发展面临的一个重要课题。当下还有一个非常关键的问题是，企业的IT架构已经极度复杂了，除了做加法解决更多问题以外，有没有一些做减法解决应用复杂性、屏蔽业务架构复杂性的方案？



从亚太CDN峰会上，也看到一些积极的技术探索：



比如容器化，系统提出CDN容器化的是一家非传统CDN也非云厂商、定位于云基础服务一家企业——GOSUN高升：在流量剧增且业务复杂的情况下，CDN行业从业者正在面临艰难的新技术探索。容器化可以将所有CDN纷繁复杂的业务以一个比较标准的方式去部署、实现、落地，容器化的相关技术也能够提升CDN相关的服务质量。所以，高升2016年就开始尝试将整个CDN平台进行容器化封装，包括各个内容方向的缓存、加速和视频转码、解码等。此外，容器化技术也将成为高升控股各个产品线的润滑剂和纽带，之后所有的业务本身都有标准的部署平台可以将IDC、APM等进行整合，用户还可以通过下发容器自定义调度节点。这种简化、归一的思路，有利于加强用户业务综合成本的节省和体验的灵活高效，也为高升云管端架构体系的完善和迎接未来挑战、进一步增长带来更多想象空间。

允许多样化的存在才是一个真正健康的生态圈



一个成熟的市场必然存在竞争。对用户而言，行业生态始终允许多样化的存在，才是最大的实惠。毕竟一家独大情况下，话语权掌握在服务提供方。短期的利好不是真的好，只有行业竞争者通过不断的技术创新驱动良性循环，服务商能赚到钱，用户能享受到越来越高性价比的服务，这样的生态才是健康可持续的。任何一环的失衡，都将带来灾难性的后果。



什么？



你真以为有100篇文章？



若看不明白这背后的生意经，10000篇也读不懂CDN江湖。



北京是小人物和大人物的首都、家乡、他乡……CDN更加繁华的大好前景，不能只靠一家之力，谁胜谁败也不是一家之言。就酱。