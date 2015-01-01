爱数受邀参加第五届中国核电信息技术高峰论坛

4月13日-14日，第五届中国核电信息技术高峰论坛在上海明捷万丽酒店隆重举行，爱数作为在能源核电行业深耕多年的数据管理企业，受邀参加了此次会议。

4月13日-14日，第五届中国核电信息技术高峰论坛在上海明捷万丽酒店隆重举行，爱数作为在能源核电行业深耕多年的数据管理企业，受邀参加了此次会议。



发展核电是国家能源战略的重要组成部分，被纳入国家重大专项。为了更安全高效的运营核电站，同时降低中国核电站的设计、建设、运营成本，加强核电站的信息化建设、提升核电企业IT管控能力是确保这一条件的前提。此次高峰论坛全面剖析了“智慧核电”，“数字核电”概念，向与会嘉宾展示核电IT领域的新产品和新技术。

演讲嘉宾做报告

作为高峰论坛的参展商，爱数联合核电行业的合作伙伴——群立集团，在展区向与会领导和嘉宾展示了爱数的明星数据保护产品AnyBackup，以及在爱数2017新品巡展上全新发布的统一文档云AnyShare Family 6.0。

展区内的爱数AnyBackup和AnyShare新品

作为提供数据管理基础设施的大数据公司，爱数在能源核电行业深耕多年，有着较为丰富的行业经验。通过与合作伙伴的深入合作，并对行业客户的数据管理需求的精确把控，爱数的数据保护产品和非结构化数据管理产品获得客户的认可和好评。