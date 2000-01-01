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ZDNet云计算行业会议爱数2017新品巡展与“WE+2017”齐上阵

爱数2017新品巡展与“WE+2017”齐上阵

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近日，在4月12日启程的“智能·未来——爱数2017新品巡展”，爱数携全新产品和服务走过了北京、天津和长沙，现场反响热烈。

来源：ZDNet云计算频道 2017年4月21日

关键字：爱数

近日，在4月12日启程的“智能·未来——爱数2017新品巡展”，爱数携全新产品和服务走过了北京、天津和长沙，现场反响热烈。

   
北京站
 
 

天津站
 
 
 
长沙站

巡展之旅还在继续，我们本周即将来到南京、宁波、深圳和厦门，与您面对面分享数字化时代的数据管理基础设施，帮助您在DT时代的朝着“智能•未来”的方向实现数字化运营。
 
值得一提的是，根据前三场的问卷数据显示，爱数全新的AnyShare Family 6.0 统一的文档云，给现场嘉宾留下了深刻的印象。
 
爱数+金智=教育行业好搭档
 
坚持打造独一无二产品体验的爱数AnyShare文档云，通过与金智教育产品和解决方案的融合，共同帮助高校解决数据管理难题，获得了包括东南大学，延边大学、长安大学，西安电子科技大学等众多教育行业用户的认可。

 

 

携手金智教育，六朝古都共话“数字校园”

    4月20日
 
    也就是爱数2017新品巡展（南京站）之后的第二天
 
    “WE+2017智绘互联校园新生态峰会”
 
    爱数将携手金智教育
 
    与近2000名的高校领导、企业高管相约南京
 
    共话“数字校园”

 

 

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