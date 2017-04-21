领投鸟受邀出席上海金融信息行业协会一届四次理事会会议

上海2017年4月21日电 /美通社/ -- 2017年4月20日下午，上海金融信息行业协会一届四次理事会在上海召开。市经济信息化委软件和信息服务业处长黄春华、上海金融信息行业协会会长邢波、协会理事单位企业等参加了此次会议。领投鸟作为上海金融信息行业协会理事单位受邀出席了此次会议。

会议就上海金融信息行业协会2016年度工作做出总结，并通过了2017年度工作计划，举行新增理事、副会长单位授牌仪式，并审议表决成立上海不良资产信息应用专业委员会，以及上海票据信息化专业委员会。



上海金融信息行业协会秘书长 李娟

领投鸟董事长章瑞瑞在创立领投鸟初期就提出：“规范才是互联网金融行业发展的契机。”对此，领投鸟一直坚持合法合规的发展壮大。截止到2017年3月底，领投鸟实缴注册资金已更新至3930万，预计今年上半年将增加认缴注册资金达5000万，这意味着，领投鸟平台的基础实力不断壮大，已全面符合银行存管标准。自《网络借贷资金存管业务指引》发布以来，在经历甄选存管银行、备齐相关存管资质、通过银行资质审核等系列流程之后，领投鸟已顺利进入银行存管协议签订流程。与此同时，领投鸟平台根据《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》规定，预计6月即可开发上线网贷电子合同功能。接入电子合同可以为每一个交易中产生的数据电文生成一个对应的“指纹”，以保障电子合同数据的真实、安全、有效。领投鸟平台在业务合规、良性发展的道路上更进一步。