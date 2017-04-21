中国城市数字经济指数白皮书（2017）发布

-附指标体系及城市排名

北京2017年4月21日电 /美通社/ -- 在H3C NAVIGATE 2017领航者峰会上，新华三集团数字经济研究院发布了《中国城市数字经济指数白皮书（2017）》。这是首个面向中国各城市发布的完整数字经济评估体系，也是中国首个论述和评估城市数字经济发展现状的白皮书。4月21日，新华三集团在其官方网站www.h3c.com全面开放白皮书下载，希望与业界专家以及全行业的数字经济建设者展开探讨，共同寻找促进数字经济发展良方。

作为一种新的经济形态，数字经济已经成为全球经济的重要组成部分，推动产业和全社会的数字化转型。新华三领导发起的《中国城市数字经济指数白皮书（2017）》兼顾客观性与时效性，将当前热门技术与城市发展状况紧密结合起来，为城市管理者提炼出涵盖城市信息基础、城市服务、城市治理、产业融合等城市数字经济发展与管理总览。白皮书首批选择评估的40个城市覆盖了85%的省会城市、30%的人口以及全国50%的GDP。

国内70%的城市处于发展阶段

本次评估将40个城市的数字经济发展水平划分为三个阶段，分别是：起步阶段、发展阶段、领先阶段。根据调查，国内70%的城市处于发展阶段，15%的城市数字化达到领先阶段，深圳凭借其综合优势排名第一。



城市总分及排名



各发展阶段城市数量比例

新华三集团副总裁，数字经济研究院院长李立博士在《白皮书》发布时讲到，数字化技术在民生和治理领域得到了广泛尝试，在政务，超过70%的项目都采用了数字化技术和手段，传统经济发展比较缓慢的城市已经把数字经济作为跨越式发展，或者弯道超车的重要机会。

从《白皮书》分析结果可以看出，目前已经有半数以上城市将数字化应用覆盖所有民生服务，城市治理也更倾向数字化应用，但数字化经济建设过程仍存在诸多挑战，比如城市信息基础建设相差悬殊，以及各城市产业融合方面亦亟待提高数字化应用。

新华三推出《白皮书》的目的就在于帮助城市管理者做好顶层设计，通过多元技术手段打造数字化新型智慧城市。在经济层面，新华三也期待将城市数字经济指数作为衡量中国城市竞争力的关键指标，利用数字化技术的手段来帮助中国经济结构转型升级。

白皮书下载地址：http://www.h3c.com 或关注新华三集团官方公众号下载