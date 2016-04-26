Hotmob推出以安全为首的广告需求方平台ALCANZAR

香港2017年4月21日电 /美通社/ -- Hotmob 今天宣布推出以安全为首的广告需求方平台 (DSP)，注重广告的流量品质、维护品牌安全和透明程序化。

近期在英国有报道指出YouTube中的广告出现在不安全的环境，多个广告商因而与媒体代理商暂时停止在谷歌 (Google) 投放广告。因此 Hotmob 推出以安全为首的广告需求方平台，旨在通过为广告商定制品牌维护战略以解决品牌安全问题。

Hotmob 首席执行官黄国明 (Johnny Wong) 表示：“我们在数字营销和提供优质广告方面拥有逾10年的经验所以非常明白品牌安全对广告商的重要性。而我们希望能透过审慎建立的‘白名单’，确保广告商的程序化广告能够在安全的环境下呈现。”

ALCANZAR 是Hotmob 专有研发以安全为首的广告需求方平台，该平台注重高质量的广告库存供应和维护品牌安全，通过采用“内容分类过滤器” (category filter) 和一些参数来评估网页内容的质量是否对品牌有所影响。为加强品牌安全的监控，广告流量会在竞价前作筛选和投放后再测量，让广告商得知它们的广告将投放在那些网页上。

除此以外ALCANZAR 的独特之处，是可以利用智能竞价算法和价格优化来实时购买广告库存。也就是只会以最合适的价位购买所需的广告流量。ALCANZAR采用人工智能技术和内容语境排名 (contextual ranking)，能将数以百万计的广告库存进行排名，分析广告位置与品牌的较高相关性。

ALCANZAR 连接全球多个广告交易平台，比如谷歌、YouTube、Smaato和品友等，每天能提供能逾100亿个高质量的广告库存。广告商能以每千次曝光成本 (CPM) 的方式购买展示广告、视频广告或是移动广告库存，而广告格式符合 IAB（互联网体系结构委员会）和国际标准，如此能覆盖大量的目标受众。