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ZDNet云计算 中芯国际宣布二零一七年第一季度网上会议

中芯国际宣布二零一七年第一季度网上会议

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来源：美通社 2017年4月21日

关键字：美通社

上海2017年4月21日电 /美通社/ -- 中芯国际（纽交所代号：SMI，港交所代号：981）将于2017年5月11日（星期四）宣布公司2017年第一季度业绩并接受投资者提问。

欢迎参加中芯国际的网上会议：

  • 邱慈云，首席执行官兼执行董事
  • 高永岗，首席财务官兼执行董事兼战略规划执行副总裁
  • 龚志伟，财务，投资及战略业务发展执行副总裁兼公司秘书
  • 冯恩霖，投资人关系副总裁

2017年第一季度业绩将在2017年5月11日（星期四）香港联交所开始交易之前发布于http://www.smics.com 网站，请参阅有关公告。

电话 / 网上会议详情

日期：2017年5月11日（星期四）

时间：
上午8:30（上海及香港）
下午8:30（纽约 *由于是现场电话会议，故美国东岸日期应为2017年5月10日，星期三）

网上会议：

会议将在http://www.smics.com/chn/investors/ir_presentations.php 或于以下连结http://edge.media-server.com/m/p/z3d2exzc 作线上语音直播

电话直拨：
如阁下没有安装互联网，可直拨电话参与会议：

（密码：SMIC）

美国：+1 845-675-0437              
香港：+852 3018-6771
中国大陆：+86 400-620-8038
台湾：+886 2-2650-7825

网上重播：
重播大约将于直播1小时后在http://www.smics.com/chn/investors/ir_presentations.php 网页供收听，而其后的12个月内均可重覆收听。

联系：

投资人关系
电话: +86 21-2081-2804
[email protected]
中芯国际集成电路制造有限公司
www.smics.com                     

中华人民共和国
上海浦东新区张江路18号
邮编：201203

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