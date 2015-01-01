中芯国际宣布二零一七年第一季度网上会议

上海2017年4月21日电 /美通社/ -- 中芯国际（纽交所代号：SMI，港交所代号：981）将于2017年5月11日（星期四）宣布公司2017年第一季度业绩并接受投资者提问。

欢迎参加中芯国际的网上会议：

邱慈云，首席执行官兼执行董事

高永岗，首席财务官兼执行董事兼战略规划执行副总裁

龚志伟，财务，投资及战略业务发展执行副总裁兼公司秘书

冯恩霖，投资人关系副总裁

2017年第一季度业绩将在2017年5月11日（星期四）香港联交所开始交易之前发布于http://www.smics.com 网站，请参阅有关公告。

电话 / 网上会议详情

日期：2017年5月11日（星期四）

时间：

上午8:30（上海及香港）

下午8:30（纽约 *由于是现场电话会议，故美国东岸日期应为2017年5月10日，星期三）

网上会议：

会议将在http://www.smics.com/chn/investors/ir_presentations.php 或于以下连结http://edge.media-server.com/m/p/z3d2exzc 作线上语音直播

电话直拨：

如阁下没有安装互联网，可直拨电话参与会议：

（密码：SMIC）

美国：+1 845-675-0437

香港：+852 3018-6771

中国大陆：+86 400-620-8038

台湾：+886 2-2650-7825

网上重播：

重播大约将于直播1小时后在http://www.smics.com/chn/investors/ir_presentations.php 网页供收听，而其后的12个月内均可重覆收听。

联系：

投资人关系

电话: +86 21-2081-2804

[email protected]

中芯国际集成电路制造有限公司

www.smics.com

中华人民共和国

上海浦东新区张江路18号

邮编：201203