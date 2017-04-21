2017中国智慧园区创新论坛成功举行

-引领园区变革 推进智慧发展

北京2017年4月21日电 /美通社/ -- 在“互联网+”和“创新驱动”的时代背景下，中国产业园区也将进入智慧化发展新时期，智慧园区是智慧城市的重要组成部分，也是产业创新转型的重要载体。“2017中国智慧园区创新论坛”正是在这样的背景下，召集产业园区行业智识精英与业界领袖，一起探索产业园区的创新升级之道，共话中国智慧园区的发展与未来。



2017中国智慧园区创新论坛现场

2017年4月20日，“2017中国智慧园区创新论坛”在北京亦庄成功举办。本次论坛是在中国产学研合作促进会指导下，由中国低碳智慧园区产业技术创新战略联盟、IT高管会、全经联园区委等单位联合主办，北京经开投资开发股份有限公司承办。论坛邀请到高水平专家学者及行业核心企业共同参与探讨，现场参会领导、嘉宾、专家和企业代表近300位。中国产学研合作促进会常务副会长、秘书长王建华，科技部原党组成员、科技日报社原社长张景安等领导到会。

在中国产学研合作促进会支持下，中国低碳高端智慧园区产业技术创新战略联盟在本次大会中顺利完成第二届理事会换届工作。大会听取了秘书长刘若鸿博士的第一届联盟工作报告，中国产学研合作促进会常务副秘书长丁玉贤女士主持换届大会，并由到场领导为联盟理事以上单位授牌。北京经开投资开发股份有限公司连任新一届理事长单位，北京经开总裁周世义当选新任理事长，原理事长国务院参事、第十一届全国政协常委蒋明麟圆满卸任。中国产学研合作促进会常务副会长、秘书长王建华，科技部原党组成员、科技日报社原社长张景安分别发表致辞，祝贺联盟成功换届。



科技部原党组成员、科技日报社原社长张景安为理事长、副理事长单位授牌

中国低碳智慧园区联盟常务副理事长周世义先生在大会上发布了“中国智慧园区发展报告”。报告详细阐述了智慧园区的理念、发展现状以及未来发展趋势，并以北京经开智慧园区为例，具体分析了园区中智慧服务的落地应用。



中国低碳智慧园区联盟常务副理事长周世义做《中国智慧园区发展报告》

本次活动上，IT高管会、清博大数据、企新社、中国低碳智慧园区联盟还联合举办了“中国IT互联网行业新媒体排行榜发布仪式”，科技日报社原社长张景安，中国产学研合作促进会执行副会长王建华，北京经开总裁、低碳智慧园区联盟新任理事长周世义，IT高管会会长曹重英，中国传媒精英俱乐部秘书长魏慧章等参与了启动仪式。该排行榜首次聚焦IT互联网领域，关注领域新媒体的创新发展，深度挖掘创新典范，推动行业新媒体创新。

论坛分享环节，各位嘉宾通过行业数据、案例分析、圆桌讨论等形式以“引领园区变革、推进智慧发展”为主题探讨智慧园区发展问题。北京市长城企业战略研究所王德禄所长分享了《从智慧城市到智慧园区》的大会报告，王所长介绍了中国智慧城市发展之路，总结智慧城市建设经验，并围绕智慧城市产业，聚焦具有广泛市场前景的新兴领域，提倡开发区、高新区等园区要围绕智慧产业发展，大力发展智慧城市专业园区。北京科技园建设（集团）股份有限公司技术总监张宝利先生从理论和实践等多个层面阐述了北科建在多年探索中，对智慧城市的理解与正在开展的落地工作。

下午，包括中兴克拉总经理刘建业、超图软件总工程师梁军、汇智软件总经理郭晓平、天津普天总经理沙宏泉、易华录高级副总裁邢练军、国投中瑞副总裁李曙光等在内的六位嘉宾从顶层架构、硬件构建、软件实施等多维度全方位阐释了园区的智慧化发展途径以及各自对智慧城市与智慧园区的理解。

圆桌讨论环节，在北京周五咖啡科技服务股份有限公司创始人翁晶主持下，文化部艺术发展中心文化产业园办公室副主任杨冬、亿达软件新城北京城市公司总经理田新、家生活（北京）科技有限公司总经理创始人王斌、深圳永佳天成科技发展有限公司（左邻）联合创始人彭海星、北京企办信息技术有限公司创始人罗怡、武汉闻风多奇软件有限责任公司创始人邹鋆弢六人，一起就“面向未来办公：智慧园区管理与发展趋势”这一主题，从不同视角进行了深入的分享和对话，主持人问题犀利，对话高潮迭起，现场不时响起阵阵欢声笑语和掌声。

活动取得圆满成功，本次论坛与会嘉宾就当下新一代信息技术的迅速发展，如何将物联网、移动互联网、云计算等最新技术应用到园区建设与运营中，如何改变传统模式，探索产业园区的创新升级之道，推进园区高端化、智慧化、低碳化发展等业内热议的话题进行了深入讨论。论坛现场座无虚席，气氛热烈，业内专家与企业家为来宾带来了一次信息量巨大并充满灵感的精神盛宴。