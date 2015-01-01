2017 TI汽车应用处理器系统方案展示会顺利举行

-凭借强大的汽车处理器系统方案，TI正在重新定义汽车电子领域的创新

北京2017年4月21日电 /美通社/ -- 德州仪器（TI）（NASDAQ: TXN）2017汽车应用处理器系统方案展示会日前正式在上海落下帷幕。在上海、重庆、北京、长春、惠州、广州及深圳等七个城市的巡回展示中，TI凭借来自2017国际消费电子产品展（CES）中最新的汽车电子解决方案，为参展者呈现了一场汽车娱乐导航，数字化仪表和先进辅助驾驶系统解决方案的视觉盛宴。此外，德州仪器中国区嵌入式产品系统与应用总监蒋宏也亲临会场，与参会者们一同介绍了TI在汽车领域的创新产品和领先技术解决方案，并针对汽车电子的未来发展进行了深入的交流与讨论。

汽车信息娱乐系统（Infotainment）和高级驾驶员辅助系统（ADAS） 的蓬勃发展推动了汽车电子领域的不断创新，也为未来更安全智能型汽车的出现和无人驾驶汽车的商业化确立了新的基准。德州仪器一直秉承着“更安全、更环保、更具娱乐性”的理念，致力于利用其宽泛的汽车产品组合，帮助客户打造高质量、高可靠性以及符合安全标准的下一代智能汽车。本次展会中，TI 演示了基于Jacinto 6 Plus 、Jacinto 6 Entry 和 TDA2x/3x 系列的多种创新应用，包括汽车数字驾驶舱功能集成系统方案、可配置数字仪表盘解决方案和深度学习图像语义分割方案等。TI 的汽车处理器系统方案不仅能加速产品上市进程，同时还能以强大的可扩展性最大限度地重复利用硬件和软件投资的通用架构，并帮助促进安全驾驶、个性化以及安全性能的升级。

基于 Jacinto 6 Plus 的汽车数字化驾驶舱系统解决方案

Jacinto 6 Plus 是一款以单个 SoC 驱动的高性能与高集成度数字化驾驶舱系统解决方案，用于支持完全可配置的虚拟仪表盘。该仪表盘分辨率为1920×720，每秒帧数达到60fps。高清分辨率1920×1080的信息娱乐系统可支持安卓最新的7.0操作系统及多窗口显示，而利用多核异构特性于单芯片集成的数字收音机和音频音效高级算法还可大大提高传统导航和多媒体功能的用户体验。此外，该系统解决方案还支持基于 DSP 和 ISP 的驾驶员监测和全景环视功能集成。仪表部分基于片上 Cortex-M4 的安全系统以及 Jacinto 独有的安全检测机制，可支持客户进行ASIL-B系统级认证。该解决方案从系统成本和性能等方面都优于传统多系统解决方案，而且其强大灵活性也为开发者带来了更多的创新可能。

基于 TDA2x 的深度学习场景分割系统

在互联网时代，无人驾驶作为一项革命性的全新驾驶方式，拥有着巨大的发展前景。基于 TDA2x 的深度学习场景分割系统可以通过神经网络，对背景、行人、路标、道路和车辆进行识别。在该系统方案的现场演示中，系统可以通过强大的 EVE 处理单元进行对全画幅像素的加速处理，对图像做出分析和类型分割，以不同颜色的标识进行展示。此外，该系统还支持 OPENVX 架构，TDA 系列作为嵌入式的处理核心在带来高效的处理性能的同时，更提供了超高的性价比和更低的功耗。

基于 Jacinto 6 Entry 的虚拟仪表盘系统解决方案

由 Jacinto 6 家族中最高性价比的 Jacinto 6 Entry 系列所支持的1920×720、12.3寸全数字仪表系统解决方案，凭借 Jacinto 6 Entry 独有的硬件体系结构和隔离机制，可在仪表盘的显示区域对任意不同内容进行独立刷新和隔离。在该演示中，通过外部的 CAN 信息停止主界面的刷新进而模拟操作系统失效的情况。同时，关键区域的关键图标还可以保持独立刷新。此外，其最强大的特性莫过于基于 Jacinto 6 Entry 虚拟仪表盘系统的快启功能，其关键图标区域可在1秒内启动，而整个 Linux 文件系统、OpenGL 运行库以及 CGI 仪表应用层软件皆可在2秒内便启动完成。

TI 在汽车领域拥有长达35年的历史，同时为世界各地的汽车制造商提供了数以亿计的模拟和嵌入式处理解决方案。凭借丰富的经验，TI 所创造的 TDA 和“Jacinto”处理器系列能够帮助设计人员开发出更安全且更互联的应用。2016年4月，TI 携手上汽集团、阿里巴巴集团联合推出了采用TI “Jacinto 6”信息娱乐处理器系列的业内首款“互联网汽车”，同时实现了业内首个支持互联网服务的信息高级驾驶员辅助系统（InfoADAS）。目前，TI的ADAS及数字化驾驶舱片上系统（SoC）的出货量突破了1.5亿，并为超过35家原始设备制造商（OEM）提供服务。

德州仪器推动汽车领域的创新

TI最先进的半导体产品使制造商和系统供应商能为汽车市场提供世界一流的产品特性。我们丰富多样的汽车产品系列包括模拟电源管理、接口和信号链解决方案以及DLP®显示器、ADAS与信息娱乐处理器、Hercules