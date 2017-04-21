e签宝VP程亮：用电子签名打通电商物流的全数字化流程

杭州2017年4月21日电 /美通社/ -- 4月20日，由中国电子商务协会指导，中国电子商务协会物流专业委员会主办，中国电商物流产业联盟承办的“2017第七届中国电子商务与物流协同发展大会暨电商物流技术装备创新峰会”在杭州拉开帷幕。

以“共享共治，共建可持续发展的电商物流产业生态圈”为主题，本次大会邀请了相关政府领导、行业协会、电商物流平台、第三方服务平台等诸多领域代表参加，共同探讨如何快速提升电商物流的发展水平。e签宝VP程亮作为特邀嘉宾参加会议并发表了重要讲话。



e签宝VP 程亮

随着物流行业信息化的整体深化，无纸化已成为电商物流转型升级的关键点。如何在可信、高效、安全、环保的行业背景下，追求速度的飞跃是物流行业在转型期普遍面对的难题。而电子签名时代的到来则给传统的电商物流模式带来了新变化。

对于电子签名，很多人都认为只是一个手写签字或者一个印章，程亮表示，这些都是最浅显的认识，电子签名是数据电文中以电子形式所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据，从而对电子签名人的身份和行为达到防抵赖的效果；除此之外，还将实现一个效果就是防篡改，确保所签署的电子合同的真实性和完整性，这两点才是电子签名的核心内容。

程亮表示，电子签名作为互联网的基础设施，在电商物流的生产、交易、物流、金融各个环节都能深度的嵌入，实现无纸化电子合同、电子凭证、电子表单、电子仓单、电子质押物清单的可靠签署和存证。

针对电商物流各个环节的应用，e签宝可以全程提供实名认证、时间戳、电子签名、电子合同管理等多项服务，不仅可以实现合法合规的电子合同签署，还可以规范合同审批流程，提高合同审批和签署效率，将大大节省合同打印、邮寄、存储成本，节省了大量纸张，践行绿色使命。

除了电子签名服务，程亮表示，针对电商物流各个环节中产生的电子化合同、保单、凭证等，e签宝还提供特色的第三方数据保全服务，在电子数据产生、传输、存管的过程中就对其进行有效存证保全，如果后期发生法律纠纷，可以通过e签宝平台申请出具e签宝证据报告、公证书、司法鉴定报告等权威法律文书。

作为保障电子交易安全的重要手段，e签宝电子签名解决方案将帮助物流行业快速实现安全可靠、绿色高效、全数字化的物流交易新模式。