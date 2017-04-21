施耐德电气：打造低压成套系统创新生态

-施耐德电气低压成套生态日暨Blokset全球20周年巡展正式启航

北京2017年4月21日电 /美通社/ -- 近日，全球能效管理和自动化领域专家施耐德电气举办了2017年创新峰会-北京站活动，同时隆重开启了Blokset全球20周年巡展的序幕，以此为契机，力求依托面向电力领域的EcoStruxure Power架构，推动配电行业从互联互通的产品到边缘控制，再到应用、分析与服务各个层面的全面创新，同时运用全新Blokset evo低压成套设备生态系统完善以用户为中心、和谐共赢、可持续发展的低压成套设备行业生态圈，继续引领行业发展，为客户创造更大价值。



Blokset全球20周年巡展揭幕

20年砥砺 成就行业传奇

施耐德电气Blokset系列智能低压成套设备面世20年间，以其领先的设计理念，安全可靠的品质，灵活便捷的方案、智能高效的应用，并依托强大的合作伙伴生态圈，赢得了遍及建筑、工业、能源、基础设施等众多领域用户的充分肯定。20年间，Blokset系列智能低压成套设备在全球累计销售已达55万台，其中在中国销售30万台。它的优势体现为：

安全可靠：符合最新国内外标准；内燃弧耐受能力及绝缘防护保障人身设备安全；出色抗震能力保障系统稳定运行。

性能优异：多变的尺寸组合方案，完美贴合现场空间要求；多种进出线方式，灵活应变现场复杂接线环境。

智能灵活：实现负载智能管理，带来全新能效管理体验。



Blokset系列20周年

20年创新 引领行业趋势

如今，云服务、大数据等新兴技术被越来越多的应用，促使低压成套设备行业加速发展。提高效率、降低成本是企业所共同追求的目标，同时不同用户也形成了差异化的需求，例如盘厂对成套设备方案和安装密度提出更高要求；传统设计院在设计流程环节缺少选型设计软件支持，相较于元器件，缺乏对低压成套设备的认知度。而对于终端用户，则需要加强电力供应的稳定可靠性，以及设备、运维人员的安全保障。施耐德电气基于EcoStruxure Power三层架构全新打造的Blokset evo低压成套设备生态系统可以更好地帮助客户应对挑战，其中：

互联互通层：Blokset低压成套设备拥有更高性能、更可靠的安全保障；更高的安装密度，成本更低。

边缘控制层：基于本地及远程软件，实现对数据的收集及分析，优化设备运维管理和能源效率。

应用、分析与服务：提供专业化全生命周期服务，并最大限度满足客户对各类硬件、系统和控制协同工作的需求。

20年辉煌 再次扬帆起航

2017年，施耐德电气面向电力领域继续创新，通过EcoStruxure Power架构“重新定义配电”，以基于物联网的电网边际技术及需求端管理平台，实现数字移动端洞察和主动运维实时操作，提升安全可靠性，确保持续电力的蓬勃发展，放大客户业务价值。

对于此次Blokset全球20周年巡展的开启，施耐德电气合作业务中国事业部系统业务副总裁姜亚军表示：“Blokset低压成套设备在不断发展中获得众多客户的肯定，得益于施耐德电气所秉承的‘持续革新、精益求精’的价值理念。以此20周年为契机，施耐德电气将继续打造并完善以最终用户为中心，设计院、盘厂、施耐德电气紧密相连，共荣和谐的低压成套设备行业生态圈。通过Blokset evo低压成套设备生态系统，助力客户持续提升系统稳定性及效率，最终实现配电智能化。”



施耐德电气合作业务中国事业部系统业务副总裁姜亚军

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