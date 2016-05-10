中关村领创空间联手诺姆四达打造创业公司人才管理平台

北京2017年4月21日电 /美通社/ -- 近日，著名创业服务平台中关村领创空间与中国人才测评领导者诺姆四达集团达成战略合作意向，未来双方将在人才招聘选拔、培养发展以及人力资源管理咨询等方面进行深度合作，为众多包括创业企业在内的中小企业提供科学、高效的人才管理服务。

创业企业，包括中小企业要想在激烈的市场竞争当中站稳脚跟，就必须不断打造自身核心竞争力,而竞争力的提升关键在于企业内部的人才管理，然而大多数创业企业在人才管理方面都存在明显不足，从而制约了企业的快速发展。

为解决这一难题， 中关村领创空间将引入诺姆四达 “古迪洛克”人才测评平台及其他高端测评产品，为入驻中关村领创空间的中小企业人才招聘提供精准、便捷的人才测评服务。在人才培养方面，将通过诺姆四达“人测评师培训班”、“金牌面试官”、“领导力发展”等精品课程，为创业企业培养专业的人才。

此外，双方还将定期通过举办“人才管理私董会”、“人力资源主题沙龙”等各类市场活动，为广大企业HR提供专业的知识分享，不断提升其人力资源管理水平。

为最大限度的掌握当前创业企业、中小企业的人才管理难题，提供精准的人才管理服务，双方联合启动了“2017中国中小企业人才管理现状调研”活动。此次调研旨在对创业企业、中小企业在人才管理中存在的难点问题，以及对未来的人才管理目标等进行深入、全面的调研，并据此最终形成专业的分析报告，为政府和企业人才管理提供有效的决策依据。

中关村领创空间是在实施国家创新驱动战略、以及“大众创新、万众创业”的背景下，经中关村管委会、中关村发展集团批准，由中关村发展集团、软通动力信息技术（集团）有限公司等出资组建的专业创业服务平台。

作为立足中国、放眼全球的创新创业服务平台，中关村领创空间以“互联网+双创”为突破口，为区域政府、创业团队，区域孵化器等提供专业、高效的创业服务。