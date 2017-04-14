日本东京2017年4月21日电 /美通社/ -- Japan IT Week是什么？直接翻译过来，就是日本IT周，起名方法类似于意大利的米兰时装周。日本IT周是日本消费电子、信息及通信博览会，简单来说就是一场全球IT业的盛会。



Japan IT Week开展在即 精彩看点先睹为快

Japan IT Week是目前世界上最大的ICT国际顶级展会之一，全面展示数字IT、家庭及办公通信解决方案领域的创新成果，主要目标群体是来自工业、批发及零售、贸易、银行、服务业、政府机构、科研单位的用户。26年前，Japan IT Week在每年由励展博览集团举办，为发布最新行业发展趋势及网络化成果，展示创新产品及技术。为IT行业提供了绝佳的商贸平台。

在去年，Japan IT Week春展吸引了全球18个国家和地区的约1500家企业参展，约9万左右的专业观众到展参观，商业洽谈金额超过4亿美金。今年5月10日-12日，同样在东京有明国际展览中心-日本最大的展览馆里，为期三天的Japan IT Week春展即将举行。



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2017年的Japan IT Week展会聚焦于人工智能、无人驾驶技术、AR、VR等领域的所有最新进展，同时一系列丰富多彩的应用场景涵盖了大数据、云应用、物联网、移动解决方案、信息安全、数据储存、APP开发以及电子商务等成熟领域。作为日本最大的IT产业B2B商贸展，只要对亚洲市场感兴趣，Japan IT Week是全球各地IT解决方案提供商和用户几乎年年列入日程表的重要事项。

今年展会的一大亮点是再次扩大面积的物联网展，此展一直都是服务众多芯片制造商的平台，展示相关连接技术和应用的公司对此展区的出展效果满意度一直很高。随着物联网的概念继续传播，这一领域也不断涌现出新的企业。从设备、运营商、解决方案提供商到相关应用，今年的参展公司类型多样，包含众多芯片制造商 -- 高通和村田製作所；无线芯片制造商 -- 东电电子零件、日立、泰利特和U-BLOX；运营商 -- NTT DOCOMO、沃达丰和KDDI；以及解决方案提供商 -- 微软、博世和SORACOM都将参展。



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今年的Japan IT Week推出了一个新展 -- 店铺IT解决方案展(STOREX Spring)，该展览将会帮助企业专业人士和寻求投资商店与零售IT解决方案的公司开展商业合作。展示内容将覆盖商店运营解决方案、全渠道零售、POS系统、商店促销解决方案和客户服务解决方案等领域。

在今年刚刚结束的德国汉诺威CeBIT展会上，日本是大会的主宾国，安倍首相和默克尔总理共同出席了开幕仪式。安倍首相提到日本正在从“工业4.0时代”向“社会5.0时代”转型，希望打造真正意义上的“智慧社会”。“社会5.0时代”的背后驱动力是一些现实问题，例如日本人口正在减少，民众的平均年龄在增加，低出生率与长寿命的现象愈发普遍，使得劳动者与被照顾者之间出现了不平衡。对于工业基础设施需要提升的国家来说，老龄化并不是乐观的话题。

针对这一问题，日本的相关组织和机构已经制定了转型计划，在工作场所之外寻找技术帮助公民创造更大的价值。他们希望减少竞争，推动企业联手打造科技生态系统，与海外公司达成合作。在转型的过程中，物联网、网络安全、人工智能等技术扮演了重要角色。比如目前，日本是世界上人均拥有机器人第二多的国家，在工业领域的机器人使用率仅次于美国，每10000个工人中就有211个机器人。为了响应2020年科技奥运的口号，日本政府也将会把各类先进的IT技术广泛运用于社会的方方面面。众多海外出展商也是看到了日本社会即将释放的庞大的IT需求，希望藉助日本最大科技展Japan IT Week的平台，在日本市场找到自己的客户与合作伙伴。

当然，在IT技术完全浸入我们生活的过程中，信息安全也是愈发无法忽视的重要领域。在Japan IT Week上IST EXPO（信息安全解决方案展）就非常受人瞩目，在今年，IBM、京瓷、NTT、日立、佳能等公司就会带着自家拿手的信息安全技术来到展会上，并将展示多种多样的内容，包括黑客入侵预防、Dos攻击预防、防病毒解决方案、网络入侵保护、数据删除/恢复、IT资产管理产品和服务。

除了不容错过的展览以外，第26届日本春季IT周展会还将举办总共56场会议，这些会议将由全球著名的业内演讲嘉宾（来自于高通、IBM、亚马逊、阿里巴巴、微软、甲骨文、惠普、乐天、软银、推特、LINE等公司）主持，并将覆盖众多最新话题。

虽然当今全球保守主义与自由贸易在撕扯着世界上的众多国家，但作为国际贸易的坚定守护者日本，Japan IT Week坚持敞开大门，欢迎全世界拥有优秀IT技术的公司。今年展会预计将迎接来自21个不同国家的350家国际展商，并将设立多个“国家馆”。可以肯定的是，Japan IT Week致力于连接世界各地最新IT解决方案的初心是不会变的，而且将会更大程度地为海外企业提供进军日本市场的平台，帮助更多好技术和好产品进入日本市场。

如果有兴趣了解Japan IT Week，请访问官方网站：www.japan-it.jp/en/haru/。