宜信唐宁：对万亿中国财富管理市场未来十年的五大预判

三亚2017年4月21日电 /美通社/ -- 4月14-16日，“2017宜信财富尊享年会”在三亚举行。宜信公司创始人、CEO唐宁表示：整个中国财富管理行业已有万亿市场规模，未来10年、50年都会有巨大的成长空间。



宜信公司创始人、CEO唐宁

最近“黑天鹅”越来越多，甚至有人用“黑天鹅湖”来形容。如何在不确定的世界里面寻找确定性？唐宁对于未来十年市场变化有五大研判：

第一，由固定收益类到权益类。过去十年，对于很多投资者来讲是固定收益的十年，是银行融资、信托融资的十年，可以找到很多两位数以上的国家政府信用担保的投资产品、投资机会，期限短回报高又“没有风险”，但是这样好的投资机会已经一去不复返了。未来十年，是权益类的十年，这个权益类既包括一级市场，也包括二级市场，主要体现在直接融资、股权投资、二级市场投资（不等于短线个人炒股）等几个方面。

第二，从短期投机到长期投资。整个中国市场来讲，从短期投机在往长期投资转变，大家越来越看重价值投资（1年以上、3年以上、5年以上、甚至10年以上的投资）。如果是一年以内的投资，如果是道听途说的小道消息，如果是非专业的投资人，不懂得自己投资对象所在的行业，不了解所投企业的管理层是什么样，没有以上这些专业研究的话，也不能称之为投资。

第三，从中国到全球。未来十年以及更长线一定是一个从中国走向全球的过程，中国高净值、超高净值客户资产组合之中海外资产配置应该占有相当的比例，那么多少合适呢？如果长期在中国发展、下一代也在中国的话，至少应该占20%到30%的比例；如果今后要向海外发展、家庭事业的中心由中国转向海外的话，应该是20%到30%在国内，剩下的在海外。投资者的资产组合、资产配置是最重要的，而不是单一的投资机会，未来国际化、全球化已是大势所趋。

第四，从单一产品投资到资产配置。今后十年、二十年真正影响人们财富创造和传承最重要的事，应该是与贴心、信任、专业的财富管理机构一起进行资产组合的架构，进行资产配置。从产品投资到资产配置，是赢在未来、赢在资产配置，今天已经以资产配置的思路再去看自己投资的人，值得点赞。要充分了解自己的投资组合，包括短期、中期、中长期、长期的流动性，风险情况是什么样的，跨地域国别、跨资产类别都是什么样的情况等等。

第五，从一代创富到二代创富。一代企业家在过去二三十年创造了很多财富，现在交班的任务提到了议事日程。有一些研究者学者讲，欧洲也好、美国也好，到了二代就去享受了，做一些画家、艺术家等等这些事情。中国的下一代并不是一定要做一代创下的企业，但是他应该懂得运用科技、懂得企业实质，懂得投资，懂得资本运作、应该持续创造价值。过去一代的业务仅是面向全国的，未来二代的业务可以是面向全球的。