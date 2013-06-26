Mahindra Comviva推出MobiLytx集中式通信管理器

用于增强客户互动并提高收入

新德里2017年4月21日电 /美通社/ --

- 简化了客户与运营商工具和服务警报系统的互动

- 管理生命周期警报，确保运营商跟客户进行相关性、全方位、多渠道互动

提供移动解决方案的全球领导者 Mahindra Comviva 宣布推出 MobiLytix[TM] Centralized Communication Manager（集中式通信管理器），这个统一、智能、分析驱动的通信平台可帮助运营商管理实时生命周期警报，确保他们跟客户进行相关性、全方位、多渠道互动。

由于电信业务越来越复杂，运营商部署了许多面向客户的通信工具和服务警报。但到目前为止，这些工具都是独立运行，缺乏实际集成，使得与客户的互动时断时续，并且不在点子上。MobiLytix[TM]Centralized Communication Manager 提供了一个集中式通信平台，简化了客户与运营商工具和系统的互动，有助于改善客户体验和提高运营商收入。

谈到此次新品发布，Mahindra Comviva 消费者价值解决方案业务部主管 Amit Sanyal 表示：“在当今竞争激烈的电信行业，当务之急是提供及时、贴切的客户体验。但是，由于遗留系统依然存在，目前运营商与客户的互动缺乏连贯性、清晰性和及时性。我们很高兴能推出新的 MobiLytix[TM] 集中式通信平台，确保运营商全面掌控使用不同系统和工具进行的客户互动。这有助于运营商通过更好的针对性服务来提高收入，同时让客户能够完成自我发现。”

Mahindra Comviva 的客户价值解决方案被用于全球25个国家的40多个项目，为超过2.5亿名客户服务。其 MobiLytix[TM] 套件为营销商提供了数据驱动型营销工具，帮助他们在不同的渠道和设备上开展非常贴切的营销。利用 MobiLytix[TM] 套件，营销商能够获得、分析和运用客户背景信息，安排个性化的实时互动，提高收入并获得竞争优势。该解决方案每天发布8亿条数字营销信息，客户流失预测准确度超过60%。