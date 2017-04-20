51CTO技术峰会：即时通讯云第一品牌融云受追捧

北京2017年4月21日电 /美通社/ -- 4月14日，51CTO技术峰会在京举行，60+国内外一线互联网精英大咖站台交流经验、畅想未来发展。融云此次受邀参与WOT全球架构与运维技术峰会，是51CTO对融云行业领先地位的认可。融云作为初创公司跟众多上市公司齐名被邀请，证明了融云在行业内的绝对权威。



全球架构与运维技术峰会

作为全球最大的即时通讯云服务商，融云一直以傲人的成绩稳居市场第一，领跑第三方即时通讯云行业。截止目前，融云已让120000款应用大有所为，帮助其构建起自己的用户生态，丰富了业务场景，创下日均活跃用户数破5000万、日消息峰值超过2000亿条、全球SDK触达用户数15亿+的惊人纪录。百姓网、豆果美食、沪江网校、优信二手车、新浪二手房等多家知名互联网公司及华为、新东方等大型企业都是实际受益的融云用户。融云一直领跑即时通讯行业，这让众多参展商、与会人员特别好奇，纷纷来到融云展台一探究竟。



融云首席架构师 -- 李淼

期间，融云首席架构师、联合创始人李淼也在大会上发表主题演讲，分享融云直播互动系统的设计与实践，详细阐述如何结合融云自身技术优势，快速助力直播企业布局市场。现场，李淼也分享了许多技术干货，解谜融云。当问及直播互动系统的特性时，李淼回答：

其一，直播互动平台它的用户量实际上是没有上限的，因为不可能去限制一个主播加入观众的成员数量。

其二，需要通过把消息进行分级控制的方式来保证礼物、红包等消息要求可靠性。

其三，瞬时消息吞吐量大，融云某个聊天室曾经一秒钟产生过近千万的消息。

其四，就是针对伸缩及稳定性方面的高要求。

除此之外，李淼表示，“我们融云提供的是直播互动平台，是一个基础PaaS服务，本身并不会去做直接面对用户的直播APP。融云最大的特点就是认准一件事死磕，不停优化服务提升能力，之后再反哺给客户。我们经常与客户进行沟通，收集他们对直播互动这块的需求。需求拿来之后，产品人员会对这些需求进行抽象提炼，将他们变成平台能力，再提供给更多的客户。通过这种方式我们拥有了丰富功能以满足客户的业务需要，同样对新客户也给他们提供了更多的产品可能性。性能上也得益于现在整个后端研发平台的人才梯队建设，融云目前有很多高端人才负责这一块的工作，同时我们拥有大量各种业务模式的客户，也遇到过各类场景下产生的突发事件，通过这些问题解决和能力提升，在性能上完全满足了客户的需要”。



融云首席架构师 -- 李淼

除了讲师李淼的精彩演讲外，融云最新推出的“4+4商业形态”吸引了众多移动开发者。所谓“4+4商业形态”，即融云主打的四大业务场景和四大部署模式。直播互动、企业IM、应用内社交、商业沟通所构成的四大业务场景矩阵，针对不同沟通诉求，提供场景化的解决方案。APP应用内社交支持群聊、私信、发红包、图片和语音等沟通需求，能有效提升用户粘性和活跃度；直播互动提供聊天室互动和内容审核服务，真正实现在线人数无上限、1000亿级消息并发，用户可以随心所愿地通过弹幕、送礼、点赞、私聊、红包等进行实时互动；企业IM专为企业客户提供完整的解决方案，无缝对接内部系统，支持基于组织结构的企业通讯录，覆盖桌面和移动端；商业沟通满足商家与用户的多场景沟通需求，增加客服能力，提升服务效率，有效降低人力成本。当业务场景遇上量身定做的部署模式，融云对客户的价值才能真正凸现出来。根据不同所需，用户可实现公有云、私有云、专属服务、海外服务的“私人订制”，真正得以专享稳定可靠、安全有保障的即时通讯云服务。