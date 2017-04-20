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ZDNet云计算 51CTO技术峰会：即时通讯云第一品牌融云受追捧

51CTO技术峰会：即时通讯云第一品牌融云受追捧

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来源：美通社 2017年4月21日

关键字：美通社

北京2017年4月21日电 /美通社/ -- 4月14日，51CTO技术峰会在京举行，60+国内外一线互联网精英大咖站台交流经验、畅想未来发展。融云此次受邀参与WOT全球架构与运维技术峰会，是51CTO对融云行业领先地位的认可。融云作为初创公司跟众多上市公司齐名被邀请，证明了融云在行业内的绝对权威。

全球架构与运维技术峰会
全球架构与运维技术峰会

作为全球最大的即时通讯云服务商，融云一直以傲人的成绩稳居市场第一，领跑第三方即时通讯云行业。截止目前，融云已让120000款应用大有所为，帮助其构建起自己的用户生态，丰富了业务场景，创下日均活跃用户数破5000万、日消息峰值超过2000亿条、全球SDK触达用户数15亿+的惊人纪录。百姓网、豆果美食、沪江网校、优信二手车、新浪二手房等多家知名互联网公司及华为新东方等大型企业都是实际受益的融云用户。融云一直领跑即时通讯行业，这让众多参展商、与会人员特别好奇，纷纷来到融云展台一探究竟。

融云首席架构师 -- 李淼
融云首席架构师 -- 李淼

期间，融云首席架构师联合创始人李淼也在大会上发表主题演讲，分享融云直播互动系统的设计与实践，详细阐述如何结合融云自身技术优势，快速助力直播企业布局市场。现场，李淼也分享了许多技术干货，解谜融云。当问及直播互动系统的特性时，李淼回答：

其一，直播互动平台它的用户量实际上是没有上限的，因为不可能去限制一个主播加入观众的成员数量。

其二，需要通过把消息进行分级控制的方式来保证礼物、红包等消息要求可靠性。

其三，瞬时消息吞吐量大，融云某个聊天室曾经一秒钟产生过近千万的消息。

其四，就是针对伸缩及稳定性方面的高要求。

除此之外，李淼表示，“我们融云提供的是直播互动平台，是一个基础PaaS服务，本身并不会去做直接面对用户的直播APP。融云最大的特点就是认准一件事死磕，不停优化服务提升能力，之后再反哺给客户。我们经常与客户进行沟通，收集他们对直播互动这块的需求。需求拿来之后，产品人员会对这些需求进行抽象提炼，将他们变成平台能力，再提供给更多的客户。通过这种方式我们拥有了丰富功能以满足客户的业务需要，同样对新客户也给他们提供了更多的产品可能性。性能上也得益于现在整个后端研发平台的人才梯队建设，融云目前有很多高端人才负责这一块的工作，同时我们拥有大量各种业务模式的客户，也遇到过各类场景下产生的突发事件，通过这些问题解决和能力提升，在性能上完全满足了客户的需要”。

融云首席架构师 -- 李淼
融云首席架构师 -- 李淼

除了讲师李淼的精彩演讲外，融云最新推出的“4+4商业形态”吸引了众多移动开发者。所谓“4+4商业形态”，即融云主打的四大业务场景和四大部署模式。直播互动、企业IM、应用内社交、商业沟通所构成的四大业务场景矩阵，针对不同沟通诉求，提供场景化的解决方案。APP应用内社交支持群聊、私信、发红包、图片和语音等沟通需求，能有效提升用户粘性和活跃度；直播互动提供聊天室互动和内容审核服务，真正实现在线人数无上限、1000亿级消息并发，用户可以随心所愿地通过弹幕、送礼、点赞、私聊、红包等进行实时互动；企业IM专为企业客户提供完整的解决方案，无缝对接内部系统，支持基于组织结构的企业通讯录，覆盖桌面和移动端；商业沟通满足商家与用户的多场景沟通需求，增加客服能力，提升服务效率，有效降低人力成本。当业务场景遇上量身定做的部署模式，融云对客户的价值才能真正凸现出来。根据不同所需，用户可实现公有云、私有云、专属服务、海外服务的“私人订制”，真正得以专享稳定可靠、安全有保障的即时通讯云服务。

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