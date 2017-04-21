-强强联手 引领安全智慧生活

杭州2017日4月21日电 /美通社/ -- 4月20日，萤石与美的智慧家居达成战略合作，双方代表在海康威视二期签署了《战略合作框架协议》，美的智慧家居总经理李强、萤石总经理蒋海青、副总经理郭航标等领导出席了本次签约仪式。



萤石与美的智慧家居达成战略合作

基于萤石在云视频APP、云视频服务平台及系列互联网产品、渠道等方面的优势，以及美的在家电领域、家居安防系统、智慧家居、渠道等方面的优势，双方决定充分发挥各自技术、产品及资源优势，推动发展安全智能家居产品、系统、生态及更有品质的家庭生活方式，引领安全智慧生活，建立战略合作关系。这是萤石继与阿里巴巴集团、百度、乐视、腾讯等企业达成深度合作之后，对智能家居领域多元化发展的又一次探索与实践。



萤石与美的智慧家居达成战略合作

“萤石”作为海康威视旗下深耕安全智能生活业务的互联网品牌，深度挖掘用户需求。业务涵盖智能摄像机含运动相机、联网智能锁、智能传感器、云存储设备及服务、视频通信网络设备、消费服务机器人、萤石云视频APP及视频云平台等。

打开广阔的市场除了拥有优质的硬件产品外，还需有强劲的软件后台对其进行支撑。萤石以“萤石云+”为基础，打通b2b、b2c业务，采用云计算、大数据技术，打造一个良性互联网智能家居生态圈，为家庭、个人和小微企业用户提供可视化安全。截止2016年12月，萤石云用户、萤石云设备链接数已双双突破1000万，萤石云服务已覆盖全球。

萤石开放平台为全球客户提供基础云服务，快速拓展到更高级更贴近业务的PaaS和SaaS层面，利用云端优势，为开发者和企业提供更完整的用户体验，目前与萤石对接的开发者超过7000个。在后期，借助萤石云所汇集的以视频和传感信息为核心的海量数据，萤石还将开放运营号，将萤石服务与第三方服务结合起来，共同为千万级用户提供更优质的服务与体验，让用户享受更多的服务，让服务提供者找到更多用户。



萤石与美的智慧家居达成战略合作

沉闷的家电市场需要依靠新技术，尤其是智能化技术的搅动和推动。美的智慧家居肩负着全面整合美的智慧生活的科技成果的使命，致力成为提供智慧家居整体解决方案的科技型公司。对内提供事业部智能产品的连通和底层技术支持，搭建从模块硬件到端的服务平台支持能力；对外负责M-Smart生态圈建设，作为美的集团智能化建设的窗口，同时为B2B、B2C业务提供智能家电（居）产品集成解决方案。

美的智慧家居李强总经理表示：目前，美的智慧家居负责整个美的集团智能化产品的维护、开发及更新。寄希望于通过此次战略合作，充分利用萤石视频的加工处理技术，核心模块技术等开发资源来推动美的的新品创新及智能化发展。

对于即将开展的合作，萤石总经理蒋海青倡导“实用先行”的理念，做出实实在在的智能家电产品，给用户带去极致的使用体验。

在座谈会上，双方领导还设想了萤石与美的在某些特定场景上的合作形式。以美的空调为例，通过将萤石云与美的M-Smart开放平台相互打通，在双方App内实现产品联动，萤石云自动识别家中半小时没有人的场景，自动控制空调进入节能运转模式。

本次合作，双方将充分利用各自技术及产品优势，将在云视频服务及平台、安全智慧家居互联网产品、物联网、云平台和大数据等领域进行多种模式的战略合作，包括在智慧家居、家居安防、可视化安全、智能单品等领域的对接。

同时，双方还将联合已有的市场、渠道、运营及服务等资源优势，在市场推广、销售渠道、产品运营及服务等层面开展合作，为双方创造更大的经济收益和更高的品牌价值。