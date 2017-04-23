SOHO 3Q牵手微软，助力中小企业IT服务升级

北京2017年4月23日电 /美通社 / --

今天，在光华路SOHO 3Q相约投资人派对上，SOHO 3Q宣布，即日起Office 365企业邮箱服务和Surface Pro4与Surface Book设备租赁解决方案将进驻SOHO 3Q，协助更多中小企业通过先进科技进行数字化转型。SOHO中国总裁阎岩，微软公司资深副总裁、大中华区董事长兼首席执行官柯睿杰（Alain Crozier）代表双方出席此次活动。



Surface与Office 365进驻SOHO3Q

据介绍，SOHO 3Q是北京、上海最大的共享办公空间，拥有近17000个工位，聚集了超过450家企业入驻。此次与微软牵手，将使任何规模的SOHO 3Q租户，都有机会受益于由世纪互联运营的Office 365云办公服务，帮助企业轻松建立专业形象，简化 IT 流程，提升竞争力。



来自SOHO 3Q的创业者

此次合作是SOHO 3Q与微软多项合作的开端， 在今年4月至6月期间，微软还将邀请6位职场达人进驻SOHO 3Q，开启职场KOL系列培训活动。未来SOHO 3Q还计划通过为入驻企业提供部署Office 365完整套件的机会，让广为熟知的办公软件（Word，Excel，PowerPoint），高清视频会议（Skype for Business），企业门户（SharePoint Online）以及公有云服务（由世纪互联运营的Microsoft Azure）来进一步提高中小企业的办公体验。

在移动互联网时代，一流的IT体验已经成为越来越多公司的核心办公需求，对于中小企业来说，新技术更是提高竞争力并应对未来商业挑战的决定性因素。为提升入驻企业的用户体验，从年初起，SOHO 3Q就不断优化升级IT服务，陆续推出了包括专属网络、人脸识别系统、视频会议系统等全新功能，为租户提供了更多办公空间以外的增值服务。



相约投资人派对现场

除双方达成合作以外，当天活动还是一场SOHO 3Q相约投资人派对。现场不仅聚集了来自真格基金、峰瑞资本、龙腾基金等50余家投资方代表，更有别暘时尚创始人杜暘、Mantra公益潮牌CEO Sam、爱突破联合创始人Veronica Li、亮相文化创始人马瑛瑛等多位来自SOHO 3Q的创业者代表进行了路演。为打造充满活力的社区，SOHO 3Q定期开展包括“潘谈会”、“3Q大讲堂”、“相约投资人派对”等多种品牌系列活动，逐渐成为城市人气及思想的汇聚平台。