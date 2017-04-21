DEKRA德凯集团：互联智能汽车时代面临的三大挑战

上海2017年4月24日电 /美通社/ -- 现代汽车是人类技术不断升级的产物，即使是最基础的配置，它们都能提供高水平的稳定性、安全性和舒适性。汽车市场还在不断发展，驾驶辅助系统、GPS、泊车辅助、Wi-Fi 热点等等，人们不再满足点对点的对接，而是希望能更广泛地利用网络，将车与外界的人与物进行互联，无论是只与您间隔10米的其他汽车还是整个城市的交通情况。

互联汽车在科技的发展与人们的需求中不断发展，例如：娱乐与通信的在线服务普及越来越高，它不仅可以记录驾驶行为并且储存至云端，还能够快捷查询以前的驾驶路线。甚至，在紧急情况下，因为网络的连通性，发出潜在危险信号。

根据全球著名咨询公司高德纳报告指出，到2020年，预计全球将有260亿互联设备。各类辅助系统可以帮助驾驶员，但是同时，技术的升级也如同一把双刃剑，衍生出其他的可能的危险。

4月20日，DEKRA受邀参加第三届中国汽车论坛。DEKRA德凯集团东亚区总裁曾牧先生就车联网（IoV）与互联汽车安全检测为主题进行了发言。

DEKRA德凯集团东亚区总裁曾牧先生表示道，车联网和互联汽车现在主要面临三大挑战，它们分别是：汽车性能的安全性和保密性、与外界环境的正确交互以及车载系统的稳定性。



DEKRA东亚区总裁曾牧先生就车联网（IoV）与互联汽车安全检测为主题进行了发言



第三届中国汽车论坛现场DEKRA展位

汽车互联安全性面临挑战

试想一下这样的场景：在仅仅的几分钟内，城市交通忽然陷入了混乱状态。半个小时后，所有的城市主干道都排起了长长的队伍。很快大家都意识到，黑客攻击了城市道路交通系统。

正如黑客可以侵入外界交通系统，汽车本身电子控制系统也不会幸免“遇难”。克莱斯勒就曾有过被黑客入侵的实例，黑客入侵了车载电子控制系统，操控了雨刷、车载收音机和车内空调。最后，因为存在远程劫持隐患，克莱斯勒在美国召回140万辆旗下汽车。

消费者也更加担心个人信息泄露的问题。这一问题也在DEKRA与全球最大的市场研究公司之一益普索集团的合作调研中体现出来。只有27%的车主相信司机和驾驶行为数据是安全的，50% 的车主表示并不相信这些数据的保密性。81%的车主都有不同程度担心黑客入侵汽车电子系统获取数据将会增加。

在未来，如何保障客户端的敏感数据的安全性将是汽车市场的一个重大挑战，然而越来越频繁的汽车互联已是大环境的趋势。

DEKRA能做什么？

DEKRA作为全球独立的第三方检测认证机构，在对安全有极高要求的联网世界中，致力于成为全方位的全球服务提供商。DEKRA已设定好确保数字世界与未来安全的道路，例如：通过在车辆的互联性与自动驾驶系统的技术开发。从整车、零部件到车载软件、基础设施，DEKRA所有部门互相合作，运用专业知识，为互联产品的安全性和稳定性保驾护航，致力于成为全球科技与组织安全的最佳合作伙伴。

DEKRA正进一步加强在创新与高科技领域的服务，如无线、EMC（电磁兼容性）、RF（射频）、网络安全、性能安全测试、电气安全、可靠性与失效分析，以及国际市场准入。从产品开发到新产品上市，DEKRA将为创新产品提供全球性的一站式服务。