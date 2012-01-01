展讯LTE SoC平台被印度Micromax最新智能手机Bharat 2采用

-- 通过搭载展讯SC9832，Micromax Bharat 2为消费者带来新一代的智能体验

新德里2017年4月24日电 /美通社/ -- 作为中国领先的2G、3G和4G无线通信终端的核心芯片供应商之一，展讯通信（以下简称“展讯”）今日宣布其LTE芯片平台 SC9832 被印度 Micromax 最新智能手机 Bharat 2 采用。本次与 Micromax 的合作进一步突显了展讯致力于通过创新技术为印度消费者提供高性价比的智能连接。

展讯 SC9832 是一款28纳米4核5模 (TDD-LTE、FDD-LTE、WCDMA/HSPA(+)、GSM和GPRS) 的LTE芯片平台，采用 1.3 GHz ARM Cortex-A7 处理器，支持 4G VoLTE 高清语音视频通话、Wi-Fi 802.11 b/g/n、蓝牙4.0以及GPS。

“一直以来，展讯领先的创新成果为全球的智能手机用户提供了高性能的移动连接。”展讯董事长兼CEO李力游博士表示，“我们对于进一步与印度领先的手机制造商之一 Micromax 合作感到十分荣幸。通过搭载展讯SC9832芯片平台，Micromax 推出全新的智能手机Bharat 2将帮助印度消费者实现高性价比的 4G VoLTE 连接，助力‘数字印度’战略的实现。”

Micromax Informatics 联合创始人 Vikas Jain 表示，“自2012年以来，展讯和 Micromax 一直是紧密的战略合作伙伴，双方携手为印度消费者提供符合用户需求的解决方案，并将展讯领先的创新技术成果推入市场。我们很高兴本次与展讯再度合作推出了Bharat 2，这款智能手机将为广大消费者带来新一轮的创新体验。”

通过搭载展讯 SC9832 芯片平台，Micromax Bharat 2 可支持512MB运行内存及4GB存储内存，通过microSD卡可扩展到32GB。同时它配备带有LED闪光灯的200万象素后置摄像头，可实现视频通话及自拍的VGA前置摄像头以及4英寸WVGA显示屏。目前该智能手机已上市销售，定价为3,499印度卢比。