“中国制造2025+互联网＋双创”——2017CIO时代中国行厦门站成功举行

为深化中国制造业改革，促进传统企业转型，指导2017CIO时代中国行互联网+创业，2017年4月22日，由CIO时代学院、福建信息主管（CIO）网主办，中国新一代IT产业推进联盟指导，CIO时代APP承办。

为深化中国制造业改革，促进传统企业转型，指导2017CIO时代中国行互联网+创业，2017年4月22日，由CIO时代学院、福建信息主管（CIO）网主办，中国新一代IT产业推进联盟指导，CIO时代APP承办，中国通信工业协会两化融合委员会、 厦门乐麦网络技术股份有限公司协办，与转型家合作的以“中国制造2025+互联网＋双创”为主题的2017CIO时代中国行厦门站活动在“海上花园”厦门隆重举行。



活动现场





深圳南山热电股份有限公司IT经理、第二届华南CIO班学员 宋宏志



本次活动由深圳南山热电股份有限公司IT经理、第二届华南CIO班学员宋宏志主持，他表示，很多制造业在思索在这个环境下应该做什么。以后的制造业通过互联网数字经济可以释放新的产能，设备如果不联网的话毫无用处，单一隔离的设备、产业也会被淘汰，必须要融入新的时代。最后他说到，今天的议题非常有意义，希望大家能有所收获。



福建CIO网CEO 谢磊



福建CIO网CEO谢磊在活动上发表了致辞。他首先欢迎大家的出席，接着说到，新一代信息技术的应用对于CIO来说是颠覆式挑战，应该重新思考如何利用外部的信息化红利。新一代信息技术与制造业的融合就是两化融合，信息化和工业化融合，这是中国制造2025的主线，制造业的数字化、网络化、智能化是中国智能制造的发展重要方向。



转型家创始人、CIO时代华南分会会长、第二十二届CIO班学员 彭芳泉



转型家创始人、CIO时代华南分会会长、第二十二届CIO班学员彭芳泉代表姚乐老师和CIO时代发表致辞。他表示，在过去研究传统企业转型，现在很多商业发生了很多不一样的变化。大家要换一个车道超车，升维思考、降维打击。同时也需要多出来交流互动，希望大家在探讨未来新的商业趋势的过程中，能碰撞出更多的火花。



蓝月亮总裁顾问兼CIO 赵春雨

蓝月亮总裁顾问兼CIO赵春雨发表了题为《IT部门发展之路》的主题演讲。在演讲中首发解释了信息的价值，包括给客户带来的体验价值。之后他提到：信息技术革命经历了计算机+网络，以MRP/ERP为主的辅助工具时代；互联网+移动，以电子商务为主的营销工具时代；物联网+AI，以万物智能为中心的主导世界时代。现在以ERP为中心复制最佳实践的信息化建设时代已经结束，云平台、SAAS、移动、大数据技术摆在面前，我们要全面渗透引领业务，为用户创造价值。最后他强调，一切都是信息，万物源自比特。



蓝凌副总裁 李翼



蓝凌副总裁李翼发表了题为《融合·赋能--企业一体化移动工作平台的落地实践》的主题演讲。他表示。蓝凌科技主要由有三个业务：移动门户、知识管理和协同OA。通过移动化来进行IT的管理，到搭建平台，打通内部业务系统和平台，到外部社会化，供应链的上下游，用户能够和信息进行很好地互动，再到最后给业务以赋能，让IT有业务价值，让业务有IT价值。



福建CIO网CEO 谢磊



福建CIO网CEO谢磊发表了题为《从两化融合到智能制造的探索---新型CIO面临的挑战》的主题分享。他主要详细阐述了新型CIO以及新型CIO制度建设参考标准，要发展智能制造的原因，两化融合管理体系贯标的方法和价值以及未来的发展和政策趋势四个方面。他说到，CIO是信息社会的领导者，要关注技术与数据、战略与方法、领导者素质、个性与能力。产业互联网时代已经来临，智能制造是大势所势。



乐商云集（厦门）供应链有限公司副总裁 黄振华

乐商云集（厦门）供应链有限公司副总裁黄振华发表了题为《开放协同的供应链技术助力新零售》的主题演讲。他讲到，未来要从流程驱动走向数据驱动，要通过连接和数据，重塑产品服务。搭建一个平台来把企业内部参与者共同融合、跨界合作，把数据和服务重新连接，产生新的应用场景，通过数据来做协同。乐商云集是数据技术驱动的供应链综合服务商，为零售企业提供信息化服务、金融服务、物流服务和分销服务。



太古饮料业务发展高级经理、第十一届北大CIO班学员 袁勇



茶歇过后，太古饮料业务发展高级经理、第十一届北大CIO班学员袁勇发表了题为《IT+BPI=？》的主题演讲。在演讲中提到：企业流程改善最多的问题就是把运作流程上升到管理流程，不管是BPI还是BPR，仅仅把它找出来是不够的，如果加上IT，加上BPI，渗透到业务，既能够读懂业务语言，又能够转换成IT的技术和系统规则，围绕客户构建能力。真正的做到简化沟通，联合作战，消除无价值环。信息透明，统一平台；整合资源，重点高效突破。



斑马高级系统顾问 廖志丹



斑马高级系统顾问廖志丹发表了题为《极富远见的可视性---斑马技术解决方案》的主题演讲。什么在驱动企业的变革？当下有三个常态：移动设备的数量大规模剧增、物联网的兴起、对云计算和分析的依赖将日益增长。斑马实现企业资产智能化，通过感应、分析、行动，让企业资产更智能。可视化是智能制造时代的标志，实时的信息是当今世界必不可少的部分，希望通过智能化步骤掌握流程和物品，帮助客户制订更明智的决策，提高生产效率和顾客体验。



深圳美云智数科技智造云事业部首席专家兼智造公有云总监 王兴旺



深圳美云智数科技智造云事业部首席专家兼智造公有云总监王兴旺在活动上发表了题为《打造高效协同的上游供应链实践分享》的主题分享。他表示，制造智能化是营销、生产、研发、售后等全价值链的智能化，数字化经营要打通所有的产品，涉及到组织企业流程的改变，在不同环节真正实现智慧，引入AR技术。供应链协同分为三个阶段：1.0做到结果协同；2.0做到计划协同，实现和供应商生产计划联动与透明；目前正在做供应链金融协同。



高端对话



下午时分，在高端对话环节中，由转型家创始人、CIO时代华南分会会长、第二十二届CIO班学员彭芳泉主持，参与对话的嘉宾为：顺丰集团信息总监、第十二届北大CIO班学员傅国华，深圳南山热电IT经理、第二届华南CIO班学员宋宏志， 福建CIO网CEO谢磊，厦门供应链区块链联盟执行秘书长、厦门链平方管理咨询有限公司CEO郑仁芳，太古饮料业务发展高级经理、第十一届北大CIO班学员袁勇。他们围绕议题“创业创新，CIO如何应对IT部门公司化”，针对企业转型、公司战略、技术转变、服务运营、业务流程的创新以及CIO的思维等关键词，纷纷结合自身的经验进行了深入的分享和交流。



辩论 现场





辩论 现场



辩论活动留念



在茶歇和抽奖环节过后，由福建CIO网CEO谢磊担任主持人，蓝月亮IT总监、首届华南CIO班学员周国英，兴华财富集团CIO、首届北大互联网+研修班学员赵耿，深圳美云智数科技智造云事业部首席专家兼智造公有云总监王兴旺为正方队员，厦门本能管家总经理、第二期金融CIO班学员杨税令，欣贺股份有限公司CIO李宏阳，九牧厨卫五星定制业务主管王春玉为反方队员，就辩论题目“CIO要不要关注客户满意度”，进行了一场无与伦比的精彩辩论。双方队员都站在自身的立场发表观点，唇枪舌剑，针锋相对，将会议活动的氛围推向了高潮。最后，由CIO时代学院院长、中国新一代IT产业推进联盟秘书长姚乐，顺丰集团信息总监、第十二届北大CIO班学员傅国华，福建CIO网副总卢凡担任评审并进行了点评，一致同意正方赢得了本场辩论赛。



合影留念

合影留念

厦门站作为2017CIO时代中国行系列活动的第三站，至此圆满结束。本次活动大咖云集，干货满满。业界专家、信息化代表、CIO班学员、厂商在活动中都收获了丰富的知识和友好的交流。2017CIO时代中国行的第四站将落地安徽，更多信息动态分享请关注CIO时代APP，情谊不断，让我们继续携手前行。