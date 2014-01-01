数据中心作为IT服务的物理载体，在供配电设施，IT设备，应用系统，人员安全等方面面临着复杂环境和情况，用户对IT服务实时性、安全性、可靠性等要求最终转化为对数据中心安全可靠和运维管理的要求。因此，需要确保数据中心高效运营和安全可靠。

创新驱动高效 优化构筑安全

2017第十三届UPS供电系统及其基础设施技术峰会

暨用户满意度调查结果揭晓大会

指导单位：中国计算机用户协会、北京电子学会、中国绿色数据中心推进联盟

主办单位：《UPS应用》杂志社

协办单位：机房360网

会议时间：2017年5月18日

会议地点：北京·广电国际酒店三层

会议规模：300人

支持媒体：UPS应用网、机房360网、赛迪网、51CTO、比特网、IT运维网、硅谷动力、企业网、CSDN、C114、中国计算机报、CIO时代、ZDNet、IT168、RFID中国网、软信网、IDCUN、DOIT、现代数据中心网、中联快讯、外包网、pchome、北方企业新闻网、千龙网、黑猫网、品评新闻网、中国软件网等

大会背景

随着互联网、云计算和大数据产业的加速发展和应用，全球数据中心在创新技术的推动下进入新的高峰期，正在日益变革着行业和厂商。数据中心作为IT服务的物理载体，在供配电设施，IT设备，应用系统，人员安全等方面面临着复杂环境和情况，用户对IT服务实时性、安全性、可靠性等要求最终转化为对数据中心安全可靠和运维管理的要求。因此，需要确保数据中心高效运营和安全可靠。

为了进一步推动行业发展，推动创新应用，探索UPS及相关行业技术和市场新趋势，表彰2016年UPS业界优秀厂商和用户。由中国计算机用户协会、北京电子学会、中国绿色数据中心推进联盟指导，《UPS应用》杂志社主办的主题为“创新驱动高效 优化构筑安全”的“第十三届UPS供电系统及其基础设施技术峰会暨用户满意度调查结果揭晓大会”将于2017年5月18日在北京召开。

本届大会以“创新驱动高效 优化构筑安全”为主题，围绕如何通过技术创新驱动UPS电源行业高效发展，通过优化构筑安全可靠的数据中心，并对相关行业实现可持续发展进行分析和探讨。

大会内容

与会学者和专家针对UPS及数据中心等行业的前沿技术、创新技术、市场发展、挑战和机遇等方面的热点问题进行详尽和精彩的讲演。会议期间，各位专家与业界代表还将就技术创新和产学研合作等话题开展热烈讨论。

大会将揭晓获奖的优秀厂商名单。《UPS应用》杂志携手行业内众多知名媒体，结合杂志反馈、网络投票、现场调查、专家点评四种方式评选出满意品牌、满意服务、满意方案、技术创新、绿色环保、2016年度《UPS应用》杯十强企业品牌、行业优秀代理商等七大奖项。

研讨内容

了解国内外行业发展趋势和前沿技术，分析当前UPS供电系统的技术与市场现状以及UPS供电系统的规划与设计。

积极拥抱技术变革，结合数据中心安全、设计、规划、运维等话题，共同探讨数据中心技术发展趋势和优化方向。

随着数据中心行业应用的持续发展和IT技术的不断变革，企业也加快了数据中心的建设和安全模式的创新，以便更好地发挥数据中心对于企业的核心作用。

阐述UPS在数据中心的应用与管理，解析对现有供电系统实现优化的措施和方法。

评选内容

满意品牌：综合各方面考查，产品的质量和性能、价格设置、渠道管理和影响、销售或促销等各方面发展均衡。

满意服务：从服务体系；服务人员素质；服务质量；服务策略、服务理念等方面考虑。

满意方案：从厂家提供方案的可用性、可靠性、可维护性及性能价格比等方面考虑。

技术创新：顺应市场需求，技术不断创新。

绿色环保：注重绿色环保、节能减排。

2016年度《UPS应用》杯十强企业品牌：2016年度在企业管理、生产经营、市场开拓、质量控制、服务水平表现突出的业界厂商。

2016年度《UPS应用》杯行业优秀代理商：2016年度行业厂商优秀代理商、服务商、经销商等合作伙伴。

大会议程

2017年5月18日（8:30～17:30） 时间 内容安排 8:30～9:00 嘉宾签到、参观展位 9:00～9:20 领导致辞 9:20～9:50 专题报告 以创新之道引领行业发展 9:50～10:20 专题报告 数据中心如何承载云时代的应用需求？ 10:20～10:50 专题报告 数据中心发展现状以及趋势预测 10:50～11:20 专题报告 如何构建和优化物理基础设施 11:20～12:00 颁奖盛典、抽奖 12:00～13:30 午餐 13:30～14:00 专题报告 UPS供电系统的绿色革命 14:00～14:30 专题报告 无处不在的数据中心安全防护之道 14:30～15:00 专题报告 数据中心高可用性的UPS设计与配置 15:00～15:30 专题报告 科技创新促进蓄电池行业可持续发展 15:30～16:00 专题报告 数据中心建设和运维能效的优化与平衡 16:00～16:30 专题报告 案例分析：数据中心节能策略与最佳实践 16:30～17:00 专家解惑 17:00～17:30 颁奖盛典、抽奖

备注：上述日程以会议当天现场安排为准，主办单位拥有最终解释权。

中国计算机用户协会

北京电子学会

中国绿色数据中心推进联盟

《UPS应用》杂志

UPS应用网

机房360网

参会嘉宾

行业内的专家、学者、工程设计及技术人员；

UPS及供电系统厂商、各核心代理商、系统集成商、方案提供商；

各行业数据中心及电源的使用、维护、采购人员；

《UPS应用》杂志编委、作者、热心读者

参会联系人

王晓雪

机房360市场部销售助理

电话：15757902604

邮箱：[email protected]

qq:993768208

参 会 回 执

单位名称 邮 编 通信地址 参会人员1 参会人员2 更多参会人员 姓 名 电 话 职 务 手 机 E-mail 参会时间 上午 □ 下午 □ 上午 □ 下午 □ 上午 □ 下午 □ 会务组联系人：王晓雪 电话：15757902604 E-mail：[email protected]

备注：请在参会时间处打 √ ，并将回执表通过邮件回复至会务组，以便安排席位。如有三人以上参加本次会议，请在更多栏标明。

会场示意图

乘车路线：

Ø公交：387、特12、84、44、特4、456、423、691、49、1、10、15、52、99路复兴门（南）站下车

Ø地铁：1号线、2号线复兴门站东南口出