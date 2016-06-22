2017中国闪存峰会

很多因素已经显示，2017年的闪存产业会比2016年出现更加旺盛的局面。在成本控制、工艺制造、市场供应以及应用场景方面的进展，很多已经大幅超过了去年人们的预期。

很多因素已经显示，2017年的闪存产业会比2016年出现更加旺盛的局面。在成本控制、工艺制造、市场供应以及应用场景方面的进展，很多已经大幅超过了去年人们的预期。当人们喜欢把事物发展到可持续阶段称为生态的时候，闪存的生态也到了关键时刻。为此，DOIT和存储在线倾力打造的闪存峰会，将更为广泛的产业链里的产品和服务供应商、闪存关键行业用户、国内外资深分析师、知名业界大V汇聚在一起，共同打造以“把握闪存绽放 追逐梦想”为主题的2017中国闪存峰会。

届时我们将邀请中国存储力量的紫光集团高层领导，国家集成电路产业投资基金（大基金）分析师，以Intel/美光、东芝/闪迪、三星等闪存颗粒制造商，IBM、Dell、新华三、EMC、NetApp等系统厂商，Nutanix、Nimble等新锐厂商，以及数据库、大数据应用的专业厂商的专家，中国计算机协会存储专委会、SIAN的专家，共同研讨当今时刻，闪存技术应用的最新成果。