GMIC北京2017开幕在即，我们能够期待什么？ 

广发英雄帖数月有余，备受瞩目的GMIC北京2017终于将在两天之后拉开帷幕。华山论剑，谁主江湖？对于本届GMIC，我们可以期待什么？

【2017年4月24日，北京】广发英雄帖数月有余，备受瞩目的GMIC北京2017终于将在两天之后拉开帷幕。华山论剑，谁主江湖？对于本届GMIC，我们可以期待什么？

GMIC北京2017大会围绕“天·工·开·悟”的主题，将有多场精彩好戏轮番上演。科学巨人霍金，将与全球科学迷共同探讨人工智能的未来趋势。长城会创始人兼董事长文厨，将以“世界小邮差”的名义，与周航、余承东、任宇昕、李明远、伏彩瑞、梁冬、李琦、赖奕龙、彭志强、鲁白这十位嘉宾“煮‘茶’论英雄”。此外，100位顶尖科学家将齐聚GMIC，在G-Summit全球科学创新峰会上分享他们的前沿洞察。

在本次GMIC北京大会上，将有超过500名演讲嘉宾在近30场主题会议上进行分享，围绕时下最热门的人工智能、无人驾驶、大数据、共享经济、科技金融、创新创业等话题展开，力求为近40,000专业观众带来今年第一场对社会各界产生广泛影响的思想盛宴。此外，还有GMIC“天下无霾”环保早餐会、VIP晚餐会、B2B国际化社交活动、After Party等10余场高端社交活动，与主题会议交叉进行。

展览方面，22,000平方米的展区汇集了数百家业界巨擘和行业新贵参展。与此同时，GMIC大会官方APP已全新上线，动动手指即可一键“约见”你梦想中的各路英雄。

GMIC北京2017将于4月27日-5月1日举行，为期五天，包括GMIC行业峰会、GMIC X年度盛典和极·科技庙会三部分，预计近十万人次参与。

看点一：对话霍金，探讨人工智能的正确打开方式

在今年3月份，长城会创始人兼董事长文厨以GMIC名义写信相邀霍金，并于4月远赴英国剑桥大学，与霍金当面论道“科学复兴”，两人还针对当下大热的人工智能话题进行了一番畅谈。

长城会CEO郝义（左）、长城会创始人兼董事长文厨（右）

远赴英国拜访霍金

迅猛发展的人工智能，已经能够替人类完成部分工作，究竟是解放人类还是有朝一日会取代人类？如何让人工智能造福人类及其赖以生存的家园？不妨一起期待大会开幕当天，霍金专门为GMICers（GMIC的粉丝们） 录制的珍贵视频，听听他的独到见解。在视频中，霍金还会对从700多万中国网友提问中选出的最具代表性的问题，进行作答。

关键词：4月27日，主会场，全球领袖峰会，霍金，人工智能

看点二：文厨邀十位大咖饮茶论道，挑战10小时长谈记录

继不久前对话设计之神原研哉以及“硅谷教父”、前斯坦福大学校长约翰·亨利斯之后，“世界小邮差”文厨将邀请周航、余承东、任宇昕、李明远、梁冬、伏彩瑞、李琦、赖奕龙、彭志强、鲁白等十位嘉宾一起看世界，举行一场“文艺座谈会”，畅谈科学和科技，人、技术及自然的共生共荣。此次饮茶论道，将从4月29日上午9点持续到晚上7点，若挑战成功，10小时的对话时长将一举超越罗永浩与罗振宇的“长谈”记录，刷新史上最长访谈记录。

关键词：4月29日，小邮差看世界之文艺座谈会，10小时长谈

看点三：G-Summit汇聚百名顶尖科学家，合力推动“科学复兴”

纵观古今，放眼中外，人类历史的每一次重大进步都离不开科学与商业的结合。面对当今社会商业过载的问题，长城会发起“科学复兴”的倡议，呼吁重新认识“科学”的重要性，以科学推动企业和社会的可持续发展和创新。因此，本届GMIC北京大会首次引入科学家元素，专门设置了G-Summit全球科学创新峰会。

G-Summit全球科学创新峰会

作为高规格的科学家闭门峰会，G-Summit将汇集全球100位当代科学家，他们将与创新企业领袖、前瞻投资机构掌舵人一起，在人工智能、生命科学、材料科学等创新领域分享各自的前瞻洞察和创新成果，掀起一场融汇科学创新与商业价值的风暴。

关键词：4月27-28日，G-Summit，100名科学家

看点四：行业峰会上演华山论剑，从这里看见未来

随着互联网进入下半场，内容付费、知识经济不断升温，泛娱乐、VR/AR、移动营销、游戏等行业正处于变革前夕，人工智能、大数据和云计算也在诸多行业引发了划时代升级。为此，GMIC特别设置了近30个特色鲜明的行业峰会和论坛，如：探讨泛娱乐行业变化热点及投资机会的“全球未来娱乐峰会”、以“共享经济、粉丝经济及营销新锐”为主题的“全球移动营销峰会”、聚焦中东、印度等新兴市场移动互联网机遇的“移动互联网全球化峰会”、面向全球优秀创业团队的“G-Startup创新创业大赛”等等，此外还包括Facebook、Twitter、蚂蚁金服、网易新闻等高规格品牌专场。众多业内资深人士和重磅嘉宾将在峰会上分享他们最新的应用成果和研究方向，帮助同行和跨行业伙伴预判未来趋势，把握商机。

详情查看“大会总览”http://beijing.thegmic.cn/programs/

关键词：4月27-29日，分会场，人工智能、虚拟现实、泛娱乐、出海、零售、营销、创业、共享经济、投资、fintech、医疗、云与大数据、互联网教育、新技术演示Show

看点五：2.2万平米展区，行业巨擘与新贵同台共舞

本届GMIC大会为参展品牌和厂商提供了22,000平方米的展区，既有腾讯、高通、赤子城、荣耀、华星光电、雷克萨斯、微博、滴滴出行等行业巨擘，也有科大讯飞、有米科技、竹间智能、个推等新锐企业代表。

值得一提的是，在今年的展商中，不乏国际新锐企业的优秀代表，例如AppLovins、Kochava、Mozoo Group等......他们将在GMIC上带来全新的科技体验。

GMIC北京2016展览区

关键词：4月27-29日，国家会议中心，一层展览区

看点六：GMIC X年度盛典，谁能获奖你说了算

今年的GMIC X年度盛典将于4月27日晚在北京国家会议中心盛大开幕，力求与白天的行业峰会无缝连接，让观众在大会首日就收获满满，享受极致的与会体验。

GMIC X年度盛典作为汇集科技人、影视人、音乐人和体育人的荣耀盛典，不仅有互联网行业的重量级嘉宾、社会知名人士到场，还可以期待演艺圈的一线明星大咖的精彩演出。盛典上，主办方将基于互联网思维的运作模式，通过整合互联网行业的权威大数据，盘点年度热点事件、热点人物、热点企业，评选出名至实归的GMIC X获奖者。GMIC X是互联网时代唯一的跨界奖项，基于互联网大数据分析，去中心化、去评委化，以大众喜好为准则，全民参与评选。

关键词：4月27日，GMIC X年度盛典，国家会议中心

看点七：中美机甲首次携手亮相 极·科技庙会点燃你的机甲梦想

美国首个巨型战斗机甲MegaBot，将携手中国首款概念机甲亮相极·科技庙会！MegaBot MKII是美国机器人公司MegaBots研发出的一台15英尺高的战斗机器人。今年8月，它将与日本巨型战斗机甲Kuratas举行世纪大战，大战前夕，MegaBot MKII将特意来到北京，与中国的科技爱好者见面。据主办方介绍，这将是MegaBot MKII的中国首秀，这也是它的第一次出国访问！

更令人期待的是，由吉米客（GMX）重磅打造的中国首个巨型机甲战队“GREATMETAL-钢铁意志”也将在此期间推出中国首款概念机甲“大圣号”，与MegaBot同台亮相。MegaBot到底有多强大？中国机甲真身长什么样？中美机甲大战是否将一触即发！？预知答案，请亲临现场，见证历史时刻！

关键词：4月29-5月1日，极·科技庙会，鸟巢附场

看点八：官方APP全新上线，一键“约见”共享价值

去年，超过四万名观众与会，在大会现场排队体验的场景还历历在目。为了更好地服务参会者，GMIC特别上线了全新官方APP。在APP上，用户可以查询大会的完整日程，包括分会场日程、演讲嘉宾、演讲主题等关键信息；此外，还可以查阅大会“动态”，了解最新资讯。值得一提的是，全新APP还新增了“约见”功能。持有VIP票、金牌以及银牌门票的观众，可以使用“约见”功能，选择感兴趣的展商，将预约意向发送给参展商，极大的提升了效率，实现了“一键式”的价值共享。

关键词：GMIC APP

下载链接：

iOS版：

https://itunes.apple.com/cn/app/gmic/id865975672?mt=8

Android版：

http://sj.qq.com/myapp/detail.htm?apkName=com.gmic.android.common

GMIC北京2017大会精彩内容将通过众多平台进行全球视频直播，并另外开通了照片直播、速记直播、音频+PPT直播等多种直播形式，这些直播在“长城会”微信公众号设置了统一的观看入口，只要关注“长城会”微信公众号（微信号：gwcglobal），不论你是在会场内、会场外、还是在海外，都能实时了解会场精彩信息，共享“天·工·开·悟”主题下的饕餮盛宴。

GMIC大会迄今为止已成功举办8届，一次次见证了科技、互联网行业的历史性跨越，成为影响中国乃至全球互联网权威行业大会，并作为不少创新者的首选合作平台连接全球。随着大会开幕的日益临近， GMIC北京 2017即将为广大参会者探索更多以“悟”开“物”的可能。价值将在此连接，思想将在此碰撞，科学将在此复兴，未来将在此解读。

欲了解GMIC 2017北京大会更多详情，请点击：http://beijing.thegmic.cn/ 或扫描二维码关注长城会官方微信（微信号：gwcglobal）。

关于长城会

创建于2008年，长城会致力于打造最具影响力的全球创新者平台。依托遍布全球、以CEO为核心的邀请制会员网络，长城会积极推动互联网领域企业之间以及跨界的交流、分享与商务合作，为全球创新者提供开放的创新连接平台。

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2009年以来，由长城会主办的GMIC大会一直走在移动互联网行业最前端，现已成为中国乃至全球最具影响力和话语权的行业大会、以及连接全球创新者的合作平台。