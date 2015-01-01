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ZDNet云计算行业会议第二届全球大数据峰会，限时FREE门票等您来战！

第二届全球大数据峰会，限时FREE门票等您来战！

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本次峰会由政府牵头市场化运作，作为2017年中国成都，全球创新创业交易会的专项活动之一；针对政企面对面深度对话，全产业链覆盖，进一步推动大数据的创新应用、深度挖掘大数据价值、助力产业升级和共赢发展。

来源：ZDNet云计算频道 2017年4月24日

关键字：大数据峰会

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——主题：创新.衍生——

本次峰会由政府牵头市场化运作，作为2017年中国成都，全球创新创业交易会的专项活动之一；针对政企面对面深度对话，全产业链覆盖，进一步推动大数据的创新应用、深度挖掘大数据价值、助力产业升级和共赢发展。

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涉及领域：将覆盖职能政务、物流、交通、金融、电信、工商、电子商务、房产、智慧城市、信息安全、卫生等多个行业和领域；

 第一轮

——集体曝光，强大嘉宾阵容——

本次参会嘉宾人数：50+

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——福利规则——

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GBDC全球大数据峰会组委会联系方式:

项目合作：何石

Tel：17723292720

Email：[email protected]

赞助合作：宋欣珉

Tel：18508276632

Email：[email protected]

市场&媒体：杨思琦

Tel：18483697174

Email：[email protected]

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