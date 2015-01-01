第二届全球大数据峰会，限时FREE门票等您来战！

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来源：ZDNet云计算频道 2017年4月24日
关键字：大数据峰会
——主题：创新.衍生——
本次峰会由政府牵头市场化运作，作为2017年中国成都，全球创新创业交易会的专项活动之一；针对政企面对面深度对话，全产业链覆盖，进一步推动大数据的创新应用、深度挖掘大数据价值、助力产业升级和共赢发展。
涉及领域：将覆盖职能政务、物流、交通、金融、电信、工商、电子商务、房产、智慧城市、信息安全、卫生等多个行业和领域；
第一轮
——集体曝光，强大嘉宾阵容——
本次参会嘉宾人数：50+
预知更多嘉宾精彩信息，敬请关注2017第二届全球大数据峰会官方微信号！
——福利规则——
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“188RMB门票”送给你！
GBDC全球大数据峰会组委会联系方式:
项目合作：何石
Tel：17723292720
Email：[email protected]
赞助合作：宋欣珉
Tel：18508276632
Email：[email protected]
市场&媒体：杨思琦
Tel：18483697174
Email：[email protected]
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