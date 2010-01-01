2016中国安防优质供应商颁奖典礼即将举行

由华强安防主办，成都臻识独家冠名，帝艾帝电子、康维、思正科技、海普天、蓝卡、博力扬、巨联光电、华安泰智能科技、欧孚光电支持的“2016-2017中国安防行业优质供应商评选活动”通过报名、投票、专家评选等环节，评选出多家优质供应商。

由华强安防主办，成都臻识独家冠名，帝艾帝电子、康维、思正科技、海普天、蓝卡、博力扬、巨联光电、华安泰智能科技、欧孚光电支持的“2016-2017中国安防行业优质供应商评选活动”通过报名、投票、专家评选等环节，评选出多家优质供应商。颁奖典礼将于2017年4月26日14:00在深圳马哥孛罗好日子酒店2楼宴会厅举行。

此次评选共分为中国安防行业优质供应商、中国安防行业杰出贡献奖、中国安防行业产品技术创新奖、中国安防行业信赖品牌奖、中国安防行业企业新锐奖、中国安防行业领先科技成果奖6大奖项，104家企业获奖。获奖名单公布点击：http://pingxuan.c-ps.net/2016/praise.html

中国安防行业优质供应商评选活动自2010年以来，已经成功举办了六届。今年举办的2016-2017年度中国安防行业优质供应商评选盛典自接受安防企业自主报名以来共吸引了安防行业内800余家企业积极参与，活动以深圳为中心，影响范围包括北京、福州、杭州、上海、南京、武汉、西安、成都、郑州、济南、石家庄、东三省等全国主要布局安防市场的城市。

评选活动更是取得了深圳电子商会、公安部检测中心、中国智能家居产业联盟、广西安全技术防范行业协会、成都安全防范协会、郑州公共安全防范协会、西安安防协会的指导和大力支持。这不仅引起了安防行业媒体的高度关注，更是为此次活动注入了巨大的指导意义。

合力取势，合安防人之力，取未来行业大势!

颁奖典礼，期待您的光临!