凯特通讯二十周年庆典即将重磅开启

据报道，4月29日，凯特通讯即将迎来二十周年庆典。届时，凯特通讯二十周年大型庆典及全国促销活动将先后启动。凯特通讯始建于1997年，2017年凯特通讯恰好二十周年。二十周年，意味着凯特通讯拥有了一段难忘的发展史，也意味着凯特通讯即将踏上一段全新旅程。

据报道，4月29日，凯特通讯即将迎来二十周年庆典。届时，凯特通讯二十周年大型庆典及全国促销活动将先后启动。凯特通讯始建于1997年，2017年凯特通讯恰好二十周年。二十周年，意味着凯特通讯拥有了一段难忘的发展史，也意味着凯特通讯即将踏上一段全新旅程。

据悉，凯特通讯成立20年来，经营范围涵盖通讯设备、家电及电子数码产品的销售、安装及维修;商务软件开发与系统集成;信息服务等业务领域。凯特通讯是Apple、三星、 小米、华为、联想等知名手机品牌的授权服务商，同时也是中国移动、中国联通、中国电信在山西区域的核心合作伙伴，经营网点遍布山西、湖南、陕西等地区。现有员工人数400多人，平均年龄仅27岁，是一支年轻而富有朝气的团队。

经过长期耕耘，凯特通讯在原有的OA办公平台、ERP系统软件、5S现场管理及国家ISO9000质量体系认证的基础上积极引进整合各职能及业务模块为一体的信息化管理平台，凯特通讯信息化管理建设也迈向了新的阶梯。

近年来，凯特通讯不断加强组织机构优化调整和企业文化建设，大力倡导“感恩、尊重、诚信、务实、积极、创新”的精神理念，鼓励员工树立“简单的事情重复做，你就是专家;重复的事情用心做，你就是赢家”的工作作风，勇于进行员工动态管理，实现人力资源优化配置，致力于向新世纪优秀的集团化网络企业迈进。

值得一提的是，为更好丰富凯特通讯二十周年内涵，凯特通讯于近期还开展了一系列文化活动。走进凯特•精彩故事 “说凯特人自己的故事”、幸福凯特•最美笑容 “秀凯特人最美的笑容”、代言凯特•旧貌新颜 “展示凯特最赞的店面”、祝福凯特•创意无限 “为凯特做一件有意义的事”等文化活动相继开展，促进了所有凯特人之间的情感联系。

二十年，是一个漫长的过程。对于整个中国通讯行业来说，是一场大浪淘沙的过程，政策、行业环境、企业自身能力建设多个维度筛选出了优秀的品牌。只有真正拥有实力的品牌，才能“存活”下来，发展下去。

凯特通讯在2017年，迎来了全新挑战。笔者相信，这既是凯特通讯辉煌历史的见证，也将是凯特通讯迎来全新腾飞阶段的起点。未来，凯特通讯势必发挥行业先入者的优势，在通讯行业的下一次角逐战争中，实现“快准狠”的发展。