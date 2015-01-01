高通的专利授权与合作伙伴共同培育产业链

就通信领域而言，高通是很具代表性的企业。高通坚持每年将20%收入用于研发之上，创造了在整个行业中领先的专利技术并通过专利授权模式进行分享创新成果。那么，高通的创新模式是否能继续成就智能手机的未来呢？

就通信领域而言，高通是很具代表性的企业。高通坚持每年将20%收入用于研发之上，创造了在整个行业中领先的专利技术并通过专利授权模式进行分享创新成果。那么，高通的创新模式是否能继续成就智能手机的未来呢？在这个移动互联网时代，移动用户在不断增多。中国移动用户已经突破10亿，并以至少10%的速度增长，而智能手机也成为我们生活中不可或缺的重要组成部分。目前，中国是全球最大智能手机市场。面对中国庞大的用户基数，以及消费者对消费产品不断提高的品质要求，中国智能手机品牌也在不断提升自身品牌核心竞争力。面对手机市场日益激烈的竞争压力以及消费者更高的消费需求，中国手机厂商研发、制造水平不断提升，产业链也日益完善。尤其面对5G风口带来的革新性机会和挑战，借助高通的专利授权，中国手机制造业跨过专利“门槛”，异军突起。目前，全球排名前10的智能手机制造企业，有7家是中国公司，均与高通签署了专利授权协议。与此同时，高通也将中国市场视为重中之重，不断增加投资，在5G、物联网、大数据等新兴领域全面布局，积极投身中国创新浪潮。中国移动产业能否培育出新的国际顶尖企业和品牌，中国企业能否打造出全新杀手应用和爆款，高通的成功经验值得借鉴。

可以说，高通式的创新，是底层技术的创新 是推动行业发展的核心力量。如果说要真正改变和推动一个行业的上中下游全产业链，那必然要对基础技术和行业解决方案的深度底层创新。而这就是高通与苹果的创新模式截然不同的地方。

高通在通信产业的底层核心技术上投入了大量研发资源，拥有一大批大师级的研发科学家团队。每年20%以上的营业收入投入研发中，到2016年在研发上的累计投入就达到440亿美元。同时，通过手机制造商+运营商组成的“铁三角”促进了产业生态系统的构建，并且以此为基础，推动整个移动互联网行业的发展。高通进入中国以后，是通过专利授权许可模式，与中国企业共同培育智能手机产业链。高通技术研发专利+行业标准前瞻的打法，造就了如今的行业地位，极大地推动了整个行业的发展。高通不仅在3G和4G时代引领了潮流，在5G时代还保持着前瞻创新的劲头。

高通式创新无疑需要大量的时间、资本、人才投入，这在商业社会都是极为宝贵的资源，高通几十年如一日地进行底层核心技术攻关，确实不容易。但这种创新模式也有一大不确定性因素，就是不但前期投资巨大，还非常依赖于一个国家和社会对知识产权保护的重视和认可程度。以往在中国这种系统性技术创新鲜有人愿意尝试。但是它一旦成功，推动和加速的却是整个产业的创新升级和业界生态圈的发展。

技术创新可以分为三个层次：产品和用户体验的创新、行业应用和解决方案的创新，以及核心技术和平台的创新。产品和服务的创新可以说是让消费者愿意买单的第一道门槛，也是很多创业企业第一桶金的来源。

例如，苹果的创新主要集中在产品和应用创新层面，自己拥有的核心技术很少。最近在业界闹得沸沸扬扬的图形处理芯片厂商Imagination Technology与苹果之争，其实与高通与苹果之争有很多类似之处：高通和Imagination technology都拥有各自领域的核心技术，但是这些核心技术的成绩和带来的功能都被苹果拿走了，变成苹果自己的成绩。

在没有对核心蜂窝技术进行投资的情况下，苹果无法参与标准制定，更不提供标准技术。最近，苹果强势压榨供应商、与供应链合作伙伴“撕破脸皮”的事例就不断涌出。最近苹果将高通起诉，无端指责高通多收取专利费的说法毫无事实基础的。虽然说高通合作的是苹果代工厂而非苹果本身，这样的起诉似乎有些“无理取闹”，但是也更加体现了苹果式创新以自我为中心的不足。更有甚者，苹果为了维护自己的利润，不惜损害用户体验，封闭了微信打赏，引得App生态圈怨声载道。所以封闭式生态链，无核心技术的创新模式并不是可取的范本。

就近年来中国手机企业的崛起，除了中国厂商自身对消费者需求的洞察、高超的营销、对市场的快速反应及成本优势外，高通提供的芯片解决方案和专利许可发挥了极为重要的作用。另外，在2016年七月份中国国家专利局公布的发明专利申请数量榜单上，前10名中也大多是手机企业。作为一个专利密集度很高的行业，手机厂家已经充分认识到了专利的极端重要性。

创新改变世界，创新也改变了中国手机产业。习大大就曾说过，“创新是国家和企业发展的必由之路。”在产业升级的浪潮之下，显然高通式的核心技术创新对中国更为重要，对产业的推动力量更大。