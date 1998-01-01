从云计算到大数据华胜天成的国际化之路

2016年云计算产值为2092亿美元，预计2017年云计算的产值为2468亿美元，2019年的产值将达到3500亿美元。

2016年云计算产值为2092亿美元，预计2017年云计算的产值为2468亿美元，2019年的产值将达到3500亿美元。从全球市场来看，在2016年年底，亚马逊AWS市场占有率达到31%，位居第一，是微软、IBM以及谷歌的总和，第一梯队以和第二梯队的是市场占有率之和占到了50%，强者恒强的态势日趋明显。

我国的企业只有加速行业渗透、快速扩张市场、为客户提供更广泛的网络覆盖、更高效的云服务与交付才能在国际市场拥有一席之地。正如华胜天成董事长兼总裁王维航所言：“近年来华胜天成在云计算、大数据领域积极开拓市场，开发先进的传统与方案，为客户提供数据时代到来所需的技术与服务。为客户提供‘自主可控’的软硬件产品。华胜天成通过其下属控股子公司ASL 自动系统(香港)有限公司(香港联合交易所：00771，以下简称：ASL)收购Grid Dynamics International公司(以下简称：GD)正是基于适应数据时代，以开源、开放的技术为客户提供快速、向云计算模式的战略转换。摆脱封闭的专有系统，在成本和时间滞后的束缚，为客户提供开放、低成本快速实现业务、以及业务自动化方面的增值服务。”

勇于变革不断前行

华胜天成成立最初的前十年( 1998 年-2008 年)，通过代理、集成国内外知名 IT 厂商产品的方式，向我国各行业客户提供计算机相关的软硬件产品、系统集成和咨询等服务，并在政府、金融、电信运营商、能源等 IT 可靠性要求严格的领域建立了良好的行业客户基础。

随着互联网、云计算和大数据技术的发展，响应国家提出的信息技术“自主、安全、可控”的号召，以及为提升公司的综合竞争实力，更好地服务行业客户，公司开始自行投入资源，致力于高端计算信息系统产品本地化研发和生产。“ 2015 年开始陆续推出服务器、存储、数据库和中间件等自主品牌的高端计算系统软硬件产品。华胜天成的小型机、数据库、中间件已经在金融、政府、能源、气象等领域实现了规模化的商用。在过去两年大型客户与集团的客户数量超百家。”王维航表示。

近两年来，云计算和大数据技术的进步和成熟也带动了信息基础软硬件开发部署模式的创新。对市场趋势的判断坚定了公司的战略，要通过并购在自主产品上和研发上加大创新力度。王维航表示：“中国和美国是全球最大和最具活力的信息技术市场，世界极大的客户大多汇聚于此，GD服务美国最大的零售企业。同时还为一批技术企业提供基于开源的云架构建设、供应链、电子商务开发以及大数据分析的解决方案。特别是GD构建的基于中欧与东欧的高素质人才研发队伍以及交付基地。形成了高速增长、高盈利的、服务全球客户的体系。这一方面会给华胜天成带来良好的投资回报率，另一方面又能帮助华胜天成成为一个真正的跨国企业。”

借数字化转型实现弯道超车

“今天的世界是一个快速变化的世界，尤其是科技，正以前所未有的速度发展着。当前的市场正在转向实时分析、数据科学、机器学习和人工智能。在Grid Dynamics公司，继续坚守在数字化转换的最前沿，因为我们深信，提高商业业绩离不开计算科技，两者相辅相成、相互促进。”GD CEO Leonard Livschitz这样表示。

Leonard Livschitz进一步介绍：“Grid Dynamics公司是下一代先进技术解决方案的顶级供应商，基于云计算为遍布零售业、金融科技业、科技行业的《财富》500强客户提供开源服务。过去的11年时间里，GD专注于帮助企业实现数字化转型，帮助企业将业务迁移到云端。

“我们认定大数据、开源和云自动化将是计算科技的未来。立足于此帮助我们的客户走上创新之路。我们通过开发运营(DevOps)和云的力量将部署时间从几个月缩短到几天甚至几小时，以此来加速新应用和新功能推向市场的时间。”

“三家最大的美国零售商的运营软件就是我们的软件工程师编写的，我们还设计了他们的在线搜索引擎，开发了适合他们各自需要的算法，帮助管理他们的大数据基础设施。我们帮助主要的科技公司(如移动、互联网服务业的领军者)设计他们的一代数字产品，将投放市场。今天，我们已经成长为一个顶级的云转换供应商，为科技业、零售业和金融科技业的客户提供优质的服务。在零售业的数字化转型的市场中，GD已经成为事实上的领导者”

整合优势资源服务全球客户

“首先华胜天成集团在国内大陆，有很广泛的销售渠道，其中包括很多很重要的行业性客户，ASL在中国香港、中国澳门地区、以及东南亚地区同样有很多的重要的客户和销售网络。GD将目前现有的业务优势通过ASL和华胜天成两大销售网络和平台进入到亚洲，以及中国大陆的市场。第二，对于华胜天成和ASL来说，GD是向国际化发展很重要的步伐。将华胜天成和ASL本身的业务机会和业务优势延伸到北美和欧洲，这是一个相互促进的过程。第三，GD有很强的技术前瞻性和技术优势，有助于ASL和华胜天成加快提升目前的技术水平。同时也获得了强大的人才资源库，这也是IT企业发展的重中之重。同时，我们的离岸交付中心也从广州、俄罗斯延伸到东欧、乌克兰、波兰。”ASL行政总裁兼执行董事王粤鸥这样表示。

在当今云和大数据的热潮下，GD的优势正是中国市场和华胜天成所亟需的。GD CTO Victoria Livschitz女士表示，GD的核心技术包括：“云计算、开源代码、大数据、DevOps、QA自动化、机器学习、数据科学以及微服务……其应用领域包括搜索引擎、个性化、风险建模、实时分析、电子商务、网上银行、网络广告以及供应链等众多领域。”人才方面，GD在美国和东欧拥有强大的技术研发和服务中心，覆盖超 10个国家的优势客户群。在世界顶尖软件人才中心的东欧各国拥有750 多名员工，在“大数据”和“开源代码”方面的工程师数量有700人，其中超过95%的人拥有计算机专业硕士及博士学位，高级工程师的比重达到了31%。与全球顶级的工程学校建立了合作，并建立了专门的“GD大学”和“GD实验室”。

完成收购后，华胜天成将提升在云计算，大数据方面技术综合实力，业务版图从中国和东南亚地区扩展到美国和欧洲，其国际化战略进一步完善，逐渐成为跨国经营的企业。据了解，华胜天成也将积极通过产业基金的方式，在大数据、物联网等方面进行布局，和该领域的优秀且具有增长潜力的公司形成紧密合作关系，构建了大数据和物联网紧耦合的业务模式，形成了集数据采集、运算、管理和智能应用的完整解决方案链条。