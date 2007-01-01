高通：专利授权为合伙人提供技术支持和服务

如果非要选一个行业作为中国创新行业的代表，那一定是手机产业。一系列数字和言论可以作为印证，手机行业是中国创新行业的代表，现在已经把“创新”奉为生存指南。

如果非要选一个行业作为中国创新行业的代表，那一定是手机产业。一系列数字和言论可以作为印证，手机行业是中国创新行业的代表，现在已经把“创新”奉为生存指南。如果把创新能力当成是企业“攻城拔寨”的尖兵，那么研发投入就是企业维持创新能力的粮草。高通，就是一个通过高额研发投入，获得专利成就占据行业领先高地的成功案例，高通在中国20年的发展史，也是中国手机走向国际20年的成长史。

“作为技术的冒险者和开拓者，高通始终致力于大规模的研发投入，意味着我们必然承担很多的风险。在这个过程中，有很多的技术和产品成了后来成功产品的铺路石，也有一些技术应用到今天的产品之中，对无线通信领域做出了贡献，为整个生态链提供了非常有竞争力的产品。”高通高级副总裁大中华区总裁王翔说。

高通的成长来自于发明、来自于创新、来自于颠覆，也来自于同合作伙伴一起推动产业发展所带来的市场机会。现在，一部手机集成了成千上万项专利，其中很多基础专利都是由高通开创。根据研究机构iSuppli数据,从2007年一季度开始，高通就已经是全球最大无线半导体供应商,直到现在都一直保持这个地位。

借助高通的技术开放授权，中国手机制造业跨过专利“门槛”，异军突起。目前，全球排名前10的智能手机制造企业，有7家是中国公司，均与高通签署了专利授权协议。与此同时，高通也将中国市场视为重中之重，不断增加投资，在5G、物联网、大数据等新兴领域全面布局，积极投身中国创新浪潮。

在中国,高通的商业模式是开放的。“研发不是为了把专利技术束之高阁,也不是在专利墙上挂着好看,是要应用在生活的各种场景里。”赵斌强调:“我们不和中国手机厂商竞争,相反,我们把最好的技术分享给这些合作伙伴使用,丰富合作伙伴的产品线。”比如,高通当年也曾是手机厂商，后因此举会与其他手机厂商形成竞争关系,终选择放弃手机业务,将专利分享出去。高通在中国的商业模式可以归纳为，协助中国上下游企业发展，借助专利授权许可模式，为合伙人提供技术支持和服务，让它们的产品具有差异化和竞争力，同时与这些企业共同培育了产业链。高通在中国的巨大投入，体现出高通公司对中国市场的重视，也是高通对中国市场的承诺。他强调，中国政府提出经济发展的"五大理念"——创新、绿色、开放、协调、共享，在这五个理念中，高通对每个理念都扎扎实实地做了工作，“从创新到开放与共享，推动大家共同前进，实现"共利共赢"，这就是高通模式最成功，也是最有意义的地方。