爱数加入浙江省“企业上云服务联盟”，助力十万企业上云

为落实今年《省政府工作报告》提出的推进“十万企业上云”行动计划，确保完成“新增十万企业上云”的目标任务，经省政府同意，现将《浙江省“企业上云”行动计划（2017年）》印发给你们，请认真贯彻落实。

为落实今年《省政府工作报告》提出的推进“十万企业上云”行动计划，确保完成“新增十万企业上云”的目标任务，经省政府同意，现将《浙江省“企业上云”行动计划（2017年）》印发给你们，请认真贯彻落实。

—— 浙江省信息化工作领导小组

浙江省“十万企业上云”行动计划

当下，正处于数据大爆发的时代，伴随着互联网技术的高速发展，云计算技术已深入到企业内部应用，“互联网+”企业转型成为国家级热点。浙江省为抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇，促进浙江省经济转型升级，特制定“十万企业上云”行动计划。

该计划旨在：

· 降低企业的整体TCO，在云服务模式下，通过按需购买以及灵活的部署模式成为可能；

· 提升业务创新效率，云服务平台使得企业的业务开发和部署更加敏捷，数据共享更加方便，数据分析更加精准；

· 帮助企业享受产业生态带来的机遇和利益，通过云服务提供商建立起来的产业链更加完善。

爱数成功加入“企业上云服务联盟”

为加快推动浙江省“十万企业上云”行动落地，浙江省企业信息化促进会成立了“企业上云服务联盟”。爱数作为国内知名数据管理基础设施服务厂商，成功加入该联盟，此外该联盟还包括了多家国内知名系统集成商、基础设施提供商和应用服务商，基本覆盖了国内主流IaaS、PaaS、SaaS等云服务领域。是一个面向全省政府、企业以及云服务商的对接和交流的平台，为“推进十万企业上云，合力打造云上浙江”提供服务支撑。

（图为部分联盟成员单位、排名不分先后）

爱数AnyShare在“企业上云”行动计划中的优势

在“十万企业上云”行动计划中明确提出在协同办公方面：

“通过企业云盘等形式，将企业文件存储和备份业务上云，实现分权分域管理和一定范围内的数据共享，并提高核心数据的安全系数和审计能力。同时实现通过API接口与自身的OA、邮件等系统对接，提高工作效率。”

与当前大多数企业云盘相比，基于爱数AnyShare 6.0打造的下一代企业云盘，在系统架构、存储访问方式、管理与合规性、安全与内容开放性都有着全面的突破，为“推进十万企业上云，合力打造云上浙江”提供全面的服务支撑。

爱数AnyShare下一代企业云盘打造的五大优势

在企业文件存储和备份业务上云方面

——桌面文件自动同步备份

·面向虚拟桌面用户，统一提供云盘应用服务，实现个人数据存储在云端，形成虚拟桌面数据Z盘；

·桌面数据独立于系统进行集中存储，桌面系统与运行文档云的平台彼此独立，数据的访问和使用不受系统的影响，同时加强了IT对文档数据的管控；

·支持VDI模式和应用虚拟化发布模式。

在分权分域管理方面

——跨地域多站点部署、各站点自主管理

·总部与分支机构分别部署AnyShare节点，这些节点之间组成一个大的虚拟AnyShare集群；

·数据就近存储：各个站点的用户，数据就近存储（将用户绑定最近站点）；

·跨站点共享和协作：不同站点的用户，同一视图平面，在授权范围内能够查看、编辑、删除任意站点的文档数据，而不需要切换站点；

·透明用户体验：统一访问、统一搜索、全局重复数据删除、无需切换站点。

在一定范围内的数据共享方面

——限制文件共享范围

·内链共享策略：管理员可以在控制台开启内链共享范围，指定企业内部组织或成员的内链共享范围，还可以设置不同的权限共享策略，包括可配置的访问权限、权限有效期。

·外链共享策略：管理员可以在控制台开启外链共享限制，指定相应组织或成员可以进行外链共享；还可以针对不同的部门或用户设置不同的外链共享策略，包括共享者可配置的外链权限、有效期、是否使用访问密码、是否限制访问次数。

在提高核心数据的安全系数和审计能力方面

——文档安全合规管控

·桌面终端安全合规：基于授权的方式访问，桌面文档统一存储备份；

·管理运营合规：事前定以规则、事中审核、事后审计；

·存储系统合规：归档数据实现存储层固化，避免数据被篡改；

·文档安全合规分析：面向运维端的系统、运营风险报表、面向管理的文件管理成效报表、全链路文件使用行为分析、文档使用与存储运营优化。

在通过API接口与自身的OA、邮件等系统对接方面

——具有多层次的产品开放性

·与各应用如邮箱、OA、云盘之间实现统一身份认证和单点登录，直接登录访问操作；已支持超过50种第三方身份认证系统，提供开放的第三方认证整合服务；

·提供开放API、Web组件进行业务文件服务整合；

·提供标准的CIFS存储协议服务，实现业务系统附件数据的统一存储归档。

随着浙江省 “企业上云服务联盟”的成立，针对“十万企业上云”的行动计划，爱数有着全方位的布局，以AnyShare文档云为统一切入点，覆盖了以内容和移动办公为中心的下一代企业云盘解决方案、以文档管理合规性为中心的安全电子文档管理解决方案，以统一存储与管理中心的非结构化数据管理解决方案。全面助力浙江省加快推动“企业上云”，使浙江省成为企业云计算应用的标杆省，向建设全国云计算产业中心的目标迈出坚实的一步。

了解更多，请进入爱数官网：www.eisoo.com