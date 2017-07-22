2017中国人工智能大会

中国人工智能大会（CCAI），由中国人工智能学会发起，目前已成功举办两届，是中国国内级别最高、规模最大的人工智能大会。秉承前两届大会宗旨，由人工智能学会、蚂蚁金服主办，CSDN承办的第三届中国人工智能大会（CCAI 2017）将于7月22-23日在杭州召开。

中国人工智能大会（CCAI），由中国人工智能学会发起，目前已成功举办两届，是中国国内级别最高、规模最大的人工智能大会。秉承前两届大会宗旨，由人工智能学会、蚂蚁金服主办，CSDN承办的第三届中国人工智能大会（CCAI 2017）将于7月22-23日在杭州召开。

本次大会将持续汇聚全球人工智能领域的顶级专家、学者和产业界优秀人才，围绕当前热点话题、核心技术以及大家共同关注的科学问题进行深入交流和探讨，并针对该领域相关技术研究、产业化创新应用、人才培养与成长等设立专题论坛，打造中国人工智能领域产、学、研紧密结合的高端前沿交流平台。

会议日程：

时间 论坛名称 演讲嘉宾 7月22日上午 7月23日上午 Keynote主会 李德毅 中国工程院院士、中国人工智能学会理事长 杨 强 香港科技大学计算机系主任、AAAI Fellow 漆 远 蚂蚁金服副总裁、首席数据科学家 Hans Uszkoreit 德国人工智能研究中心（DFKI）科技总监 Masashi Sugiyama日本理化学研究所先进智能研究中心主任 Thomas G. Dietterich俄勒冈州立大学教授、AAAI前主席 Toby Walsh澳大利亚新南威尔士大学教授、AAAI执行委员会成员 7月22日下午 语言智能与应用论坛 主席： 宗成庆 中国科学院自动化研究所研究员 嘉宾： 陈恩红 中国科学技术大学计算机学院教授、CCF会士 初 敏 阿里云智能语音交互技术总监 黄锦辉 香港中文大学工程学院副院长 梁家恩 北京云知声信息技术有限公司创始人、董事长、CTO 刘 挺 哈尔滨工业大学教授 俞 凯 上海交通大学计算机系研究员，思必驰公司首席科学家 7月22日下午 智能金融论坛 主席： 李小龙 蚂蚁金服人工智能部技术总监 嘉宾： 邓小铁 上海交通大学计算机科学与工程系教授 柳崎峰 香港智能金融科技有限公司(FDT-AI)联合创始人兼CEO 王梦迪 普林斯顿大学运筹与金融工程系助理教授 张胜誉 香港中文大学计算机系副教授 7月23日下午 人工智能科学与艺术论坛 主席： 乔 红 中国科学院自动化研究所研究员，机器人中心副主任 嘉宾： 史元春 清华大学计算机系教授、全球创新学院院长 刘 燕 南加州大学计算机系名誉副教授、机器学习中心主任 王蕴红 北京航空航天大学计算机学院副院长 王 颖 中国科学院前沿科学与教育局副局长 王 静 《中国科学报》主任记者 张 敏 清华大学计算机科学与技术系副教授 7月23日下午 人工智能青年论坛 主席： 朱 军 清华大学计算机系长聘副教授 李 磊 今日头条科学家、人工智能实验室总监 嘉宾： 陈一昕 美国华盛顿大学教授，犀牛科技创始人兼总裁 黄民烈 清华大学计算机系副教授 兰艳艳 中国科学院计算技术研究所副研究员 潘 纲 浙江大学计算机学院教授 王 刚 阿里巴巴人工智能实验室研究员，首席科学家 张敏灵 东南大学计算机科学与工程学院教授

嘉宾信息：

大会主席：

谭铁牛：中国科学院院士、中国人工智能学会副理事长

王坚：阿里巴巴技术委员会主席

杨强：香港科技大学计算机系主任、AAAI Fellow

程序委员会主席：

漆远：蚂蚁金服副总裁、首席数据科学家

周志华：南京大学教授、AAAI Fellow

组织委员会主席：

王卫宁：中国人工智能学会秘书长

董晶：中国人工智能学会副秘书长

李津：蚂蚁金服全球技术合作与发展部总经理

会议亮点：

1、全球顶尖人工智能专家亲临，分享前沿技术观点

2、产学研深度结合，知名企业典型技术应用案例精讲

3、社群精英齐聚，2000位+人工智能技术精英年度交流会

4、议程设置强化讨论环节，四大主题Panel全开放互动