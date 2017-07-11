第五届全球供应链大会（GLSC2017）

中国正在快速跨入数字化时代，人工智能、物联网、虚拟现实、大数据、云计算等前沿技术正在改变人们的消费模式，并将被应用到所有行业供应链的每个领域，极大的推动跨组织合作，创新商业模式

大会介绍：

由物流搜索主办的第五届全球供应链大会（GLSC2017）将于7月11-12日，在上海召开。本届大会以“链接，数以智用”为主题，旨在链接开放的全数字化转型生态链的业界领袖、企业家、运营高管、科技专家、商业智囊一道，力求在这场转型升级大战中，让企业每个方面都享受到最前瞻的思维、最好的技术、最佳的创新实践，共同探索数字化转型之路。

中国正在快速跨入数字化时代，人工智能、物联网、虚拟现实、大数据、云计算等前沿技术正在改变人们的消费模式，并将被应用到所有行业供应链的每个领域，极大的推动跨组织合作，创新商业模式，并提升消费体验，进而促使企业运用信息技术构建新的业务模式、流程、软件和系统,带来更高的收入、更强的竞争优势以及更高的效率。

主办单位:

中国互联网与工业融合创新联盟（CIIAII )成立于2014年7月30日。在工业和信息化部的指导下，立足于搭建互联网与工业融合创新的合作与促进平台，集聚工业界、互联网界中坚力量及相关机构，服务企业，支撑政府决策，推动融合发展、协同升级。

Soo56，中国最大的物流技术互联网平台，打造基于全产业链垂直整合的物流技术与服务生态系统，集互联、技术、服务、人才之力，致力于科技改变物流，构建产业生态，让物流共享技术、市场、服务与智力，为用户创造非凡价值。

德国物流协会（BVL)，成立于1978年的非营利组织BVL国际的使命是作为一个中立的平台，促进工业、科学和公共领域对物流和供应链管理重要性的认识，系统地记录的物流问题定义，在跨学科和领域聚焦的基础上开发方法和流程来解决这些问题，并促进和不断优化相关的解决方案。

德国物流研究院（Fraunhofer IML），成立于1981 年的德国弗劳恩霍夫物流研究院（Fraunhofer IML)，是欧洲最具权威的物流规划与应用研究机构，欧洲最大的物流技术研发基地与物流人才培训中心。也是德国弗劳恩霍夫应用研究促进协会（Fraunhofer Society）中唯一一所以物流与供应链规划为核心的研究机构。

大会亮点

领袖峰会汇聚全球智慧，国际专家、行业大咖、科研机构为您解读新科技趋势和创新方向、分享企业战略和转型实践，构建企业数字化的战略蓝图。

行业峰会内容涵盖智能制造、食品与新零售、新物流等各领域的全新思维、全球翘楚带来的前沿技术与解决方案，探讨和发现产业和企业转型升级的行动路径。

智能大集开放的创新平台汇聚全球数字化生态链服务的优秀企业，展示他们的前沿技术、创新产品和解决方案，体验最新技术和行业热点应用的展示舞台。

创新大奖数字化转型正在以前所未有的速度改变商业格局，创新大奖表彰那些在数字化变革中优秀的创新企业和人物，用创新力驱动产业变革升级。

名企考察名企观摩将带您走近宜家家居、国药物流等顶尖企业，考察经典案例、分享他们的创新之道，身临其境感知数字化转型升级的创新实践。

大会议程：

7月11日全球领袖峰

09:30-12:00 企业数字化转型战略

13:45-17:30 智慧供应链创新实践

18:30-21：30 GLSC颁奖典礼暨五周年庆典

7月12日

第一分会场：全球智能制造峰会

09:30-12:00 数字化新制造升级之道

13:45-17:30 智能工厂供应链优化

第二分会场：全球物流创新峰会暨第三届互联网+物流峰会

09:30-12:00 数字化时代新物流未来

13:45-17:30 物流赋能驱动产业升级

7月13日 观摩考察-走进名企

线路A：宜家家居（上海）

线路B：国药物流（上海）

线路C：恒鼎医药（苏州）

基本信息：

活动地点：上海宝华万豪酒店

活动时间：2017年7月11日-12日

联系人：GLSC2017组委会 孙女士

联系电话：18500738826 010-88400470

票务信息：

VIP门票：8000元 ,适用于VIP贵宾室,VIP午餐,包含GLSC门票所有权益.

GLSC门票：5800元,适用于GLSC主会场 ,GLSC之夜 ,GLSC午餐,GLSC报告,包含分会场门票所有权益.

分会场门票：2600元,适用于全球智能制造峰会,GLSC商务社交区,展览区,全球物流创新峰会暨第三届互联网+物流峰会,GLSC商务社交区,展览区.

创新大集门票：50元 ,适用于展览区.

从即日起到6月30日购票享8折优惠。如有疑问，请致电：18500738826