携手科技出版巨擎 推动中国IT人才成长

6月20日，51CTO与人民邮电出版社在北京召开战略合作签约仪式，中国最大的IT技能学习平台与科技出版巨擎将强强联手，共同聚合图书作者与在线授课讲师，多元化展现优质知识内容，将传统图书与互联网教育进行融合，一起推动优质知识产品的生产。

6月20日，51CTO与人民邮电出版社在北京召开战略合作签约仪式，中国最大的IT技能学习平台与科技出版巨擎将强强联手，共同聚合图书作者与在线授课讲师，多元化展现优质知识内容，将传统图书与互联网教育进行融合，一起推动优质知识产品的生产。

签约仪式现场

51CTO总裁熊平出席签约仪式并致辞：大数据、人工智能和深度学习的时代已经到来，中国出现了一个冲向全球IT产业巅峰的最佳时机。如何更好、更快地帮助IT技术人才成长，解决百万人才缺口，已经不是一个个体、一个团队或者一家公司的事情，而是事关国家发展的大事。这就是51CTO与人邮社这次合作的宗旨和目的所在。双方整合优势内容，将知识变“并联”为“串联”，将传统图书和互联网教育进行深度融合，共同推动中国IT人才成长。

51CTO总裁、创始人 熊平

人民邮电出版社社长顾翀在致辞中表示：过去的10年时间，人民邮电出版社与51CTO保持了非常良好的互信合作关系。在内容产业风起云涌的今天，作为IT图书的最强者，和最大的IT技能学习平台，强强联手，开展全方位的战略合作，引领IT知识分享和学习的发展。一起推动作者资源与讲师资源的互通，图书选题和课程选题的互鉴，在此基础上，全面提升用户的学习效果，帮助作者和讲师实现进一步的增值。

人民邮电出版社社长顾翀

作为互联网教育讲师、图书作者、此次战略发布的见证者，云和恩墨CEO盖国强用“缘分”“坚持”“教育”三个关键词回忆自己在撰写书籍、参与教育事业,以及在这个过程中与人民邮电出版社及51CTO合作的一些体会。

云和恩墨CEO 盖国强

随后，人民邮电出版社社长顾翀聘请51CTO总裁、创始人熊平为“人民邮电出版社IT图书高级顾问”，为IT图书出版指引发展方向、为“互联网+出版”献计献策。

聘请熊平为“人民邮电出版社IT图书高级顾问”

双方签署战略合作协议

关于人民邮电出版社：人民邮电出版社成立于1953年10月，是工业和信息化部主管的大型科技出版社。目前图书出版领域涵盖信息技术、少儿、经管、摄影、集邮、旅游、心理学、军事、家庭教育等，其中计算机类图书的零售市场占有率持续占据首位，在传统的编程开发、数据库、软件测试，以及新兴的热点领域如人工智能、大数据、前端技术，都占据了图书市场的领导地位。