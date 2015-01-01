“2017CIO时代中国行西安站”重磅来袭！

互联网浪潮的来势汹涌，已然催醒了睡梦中的传统产业，也带来传统产业互联网化的风口。以“大云物移智”为代表的新一轮信息科技革命方兴未艾，新能源、新材料、智能制造等新兴工业科技不断涌现，这些新兴科技推进产业不断融合创新

互联网浪潮的来势汹涌，已然催醒了睡梦中的传统产业，也带来传统产业互联网化的风口。以“大云物移智”为代表的新一轮信息科技革命方兴未艾，新能源、新材料、智能制造等新兴工业科技不断涌现，这些新兴科技推进产业不断融合创新，导致全球产业格局正在发生重大调整，以数字竞争力为核心的新型产业竞争不断加剧。国家主席习近平在“一带一路”大会上也表示：产业是经济之本。国家重视产业的发展，对于产业+互联网来说更是一大机遇，也是一大挑战。

为什么要产业+互联网？有人说工业互联网爆发的原因是制造业碰到了拦路虎，例如，生产成本太高、企业利润太低、税费太多、产能过剩。深层次原因是部门间信息不对称，也不愿意对称；面对不确定的市场，碍于不能预测，只能搞库存；中间环节漏洞太多、假冒伪劣盛行；宁让价格、不让市场、恶性竞争；现有体制机制下的商业模式解决不了这些问题，只能换一种方式，那就是互联网！因为互联网的主要功能是：复制、链接、追溯、分析、预测和优化。目前，产业互联网站在一个风口区，这个行业还是需要一定专业的深度融合。

为积极响应国家“一带一路”政策，解决制造业在与互联网深度融合中遇到的问题，我们迎来了新一轮“产业+互联网”的探讨。2017年7月22日，我们将抵达“丝路”起点--西安，由中国新一代IT产业推进联盟为指导,CIO时代学院、IT趣学社主办，CIO时代APP承办的以“聚焦丝路起点，重塑产业互联”为主题的“西部产业互联网高峰论坛暨2017CIO时代中国行西安站”活动。