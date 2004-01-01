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至顶网云计算行业会议第十四届中国制造业管理信息化大会即将盛大开幕

第十四届中国制造业管理信息化大会即将盛大开幕

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由e-works数字化企业网主办、安徽省首席信息官协会协办的“第十四届中国制造业管理信息化大会”，将于2017年7月6日在合肥举行。

来源：至顶网云计算频道 2017年6月22日

关键字：制造业

由e-works数字化企业网主办、安徽省首席信息官协会协办的“第十四届中国制造业管理信息化大会”，将于2017年7月6日在合肥举行。

一年一度的“中国制造业管理信息化大会”是我国管理信息化领域级别最高、规模最大、内容最全面、影响最深远的年度盛会。从2004年至今，e-works已在北京、广州、深圳、杭州、南京、苏州、无锡、宁波、武汉、郑州、长沙等地连续举办了十三届，成为制造企业CIO和IT经理重点关注的专业大会，并获得了制造企业、软件厂商以及业界人士的一致好评。

本届大会以“智能制造与智能管理”为主题，将围绕智能制造与智能管理、管理信息化深化应用等相关内容进行交流探讨。当前，智能制造热潮席卷中国，《智能制造“十三五”发展规划》已经发布，智能制造试点示范项目逐步启动，各地纷纷成立智能制造研究院或智能制造中心。智能制造包括智能产品、智能装备、智能生产、智能管理和智能服务，涉及到嵌入式软件开发、工业机器人、自动引导小车（AGV）、自动化立体仓库、柔性自动化生产线、制造执行系统、仓储暨运输管理系统、物联网等软硬件系统的应用，企业要实现信息化系统和自动化系统的集成，进而支撑企业智能决策。

届时，e-works总编黄培博士、e-works副总经理杜玮先生将联合知名专家、主流厂商，与来自制造企业的信息化负责人一起，深入探讨国内外企业管理信息化相关技术的应用与发展状况。此外还安排了圆桌讨论及沙龙讨论环节，让现场的各位专家及与会者共话智能制造大潮下的智能管理之道。

会场内还设有管理信息化技术与解决方案展区，帮助参会代表全面地了解和分析比较信息化解决方案，从而降低企业信息化风险，提高信息化应用效果。

会议详细日程及报名：http://www.e-works.net.cn/report/smart0706/smart.html

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