第十四届中国制造业管理信息化大会即将盛大开幕

由e-works数字化企业网主办、安徽省首席信息官协会协办的“第十四届中国制造业管理信息化大会”，将于2017年7月6日在合肥举行。

由e-works数字化企业网主办、安徽省首席信息官协会协办的“第十四届中国制造业管理信息化大会”，将于2017年7月6日在合肥举行。

一年一度的“中国制造业管理信息化大会”是我国管理信息化领域级别最高、规模最大、内容最全面、影响最深远的年度盛会。从2004年至今，e-works已在北京、广州、深圳、杭州、南京、苏州、无锡、宁波、武汉、郑州、长沙等地连续举办了十三届，成为制造企业CIO和IT经理重点关注的专业大会，并获得了制造企业、软件厂商以及业界人士的一致好评。

本届大会以“智能制造与智能管理”为主题，将围绕智能制造与智能管理、管理信息化深化应用等相关内容进行交流探讨。当前，智能制造热潮席卷中国，《智能制造“十三五”发展规划》已经发布，智能制造试点示范项目逐步启动，各地纷纷成立智能制造研究院或智能制造中心。智能制造包括智能产品、智能装备、智能生产、智能管理和智能服务，涉及到嵌入式软件开发、工业机器人、自动引导小车（AGV）、自动化立体仓库、柔性自动化生产线、制造执行系统、仓储暨运输管理系统、物联网等软硬件系统的应用，企业要实现信息化系统和自动化系统的集成，进而支撑企业智能决策。

届时，e-works总编黄培博士、e-works副总经理杜玮先生将联合知名专家、主流厂商，与来自制造企业的信息化负责人一起，深入探讨国内外企业管理信息化相关技术的应用与发展状况。此外还安排了圆桌讨论及沙龙讨论环节，让现场的各位专家及与会者共话智能制造大潮下的智能管理之道。

会场内还设有管理信息化技术与解决方案展区，帮助参会代表全面地了解和分析比较信息化解决方案，从而降低企业信息化风险，提高信息化应用效果。

会议详细日程及报名：http://www.e-works.net.cn/report/smart0706/smart.html