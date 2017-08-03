2017年8月3日，由天地互连-下一代互联网国家工程中心主办的“2017全球SDNFV技术大会”（2017.chinasdn.org）将在北京火热开幕。

2017年8月3日，由天地互连-下一代互联网国家工程中心主办的“2017全球SDNFV技术大会”（2017.chinasdn.org）将在北京火热开幕。作为业内首屈一指的技术盛会，全球SDNFV技术大会经过六年的发展已逐渐成为国内外及产业界分享观点、探讨技术、交流合作的重要平台。



SDN/NFV技术十年砥砺、淬铸一剑，目前实践深化，部署拓广，方向明晰，进入了逐步成熟的应用时期。近年来，国内外各大运营商和互联网公司都在积极推动以SDN/NFV技术为基础的网络架构重构，让未来网络以一种更加合理高效的方式来运行。



聚焦应用，供应商与用户同台对话



SDN技术的应用落地似乎正在步入规模化的“春天”。事实上，在近几年的飞速发展下，SDN/NFV等未来网络已不再仅仅是一个趋势，而是切切实实地在一些实际领域及场景中得到了应用，以SDN/NFV为核心技术的众多解决方案层出不穷。



为深入SDN/NFV应用现状，本次大会将采用“1+1联合分享”的演讲形式，邀请设备及解决方案提供商与其合作的运营商、行业客户或互联网公司等用户单位同台对话，向观众分享一整套SDN/NFV技术的应用及部署，让观众近距离的了解SDN/NFV是如何真正改变我们的网络及生活。通过双方的共同展示，现场观众将了解更多的部署细节和技术瓶颈，从实践走向深入。



干货满满，行业大咖云集现场



本届全球SDNFV技术大会上，来自ONF、Linux基金会、MEF、ETSI、OpenDaylight、OPNFV等开源及标准组织的顶尖专家，来自海内外运营商、云数据中心、互联网公司等应用单位的技术精英，以及各大设备厂商的近百名嘉宾将齐聚北京，就SDN/NFV的实践与部署展开讨论，并通过多种展现形式，专业、立体、生动的展示了SDN/NFV这一技术的最新部署现状和发展方向，助推其继续走向深入。



时至今日，SDN/NFV技术不仅仅对于运营商和互联网公司，对于广大行业用户来说都将是颠覆性的变革与机遇。在市场和技术的双驱动下，网络云化，功能虚拟化等诸多趋势已愈发明晰，SDN/NFV技术今后必将在数据中心、园区和广域网等更多场景及领域有更加颠覆性的发展。



可以说，全球SDNFV技术大会将邀请产业链各个环节，观点齐飞，干货满满，分享前沿趋势，直击行业痛点，推动产业持续向前发展。CORD、MANO、LSO、协同器、P4等最新最热的技术趋势都将成为本次大会的亮点。



展现形式丰富，测试活动先行



除主题演讲和1+1联合分享之外，大会现场还将采用展位展示、Showcase和技术长廊等形式，通过多个维度对SDN/NFV产业现状和亮点信息进行展示。与此同时，大会还将举办ONF、OPNFV、CORD、ONAP、P4等多个主题的Mini Summit，来自相关组织的技术专家及各相关参与单位以此为平台分享最新的项目进展和技术案例，从更专注、更具体的方面进行解读。



大会前还将举办2017 SDNFV Fest测试活动，面向完整的SDN/NFV解决方案开展立体化测试，帮助业界快速发现并解决问题，从而加速SDN/NFV产品成熟，促进产业发展，最终实现提升网络业务上线效率、降低运维难度的愿景。测试活动之后，将在大会上发布SDNFV Fest白皮书，对测试结果进行直观的展示。此外，还将在全球SDNFV技术大会上举办SDNFV Fest Mini Summit和Showcase，邀请各参测厂商进行现场测试和展示，给参会观众一个零距离接触SDNFV测试的机会。



2017年是全球SDNFV技术大会的第六年，作为中国最早的SDN/NFV权威活动之一，SDNFV技术大会以技术为核，以应用为导向，见证了SDN/NFV技术从实验性研究发展到规模化部署的初级阶段。在网络架构虚拟化、软件化已经成为了业界取得共识的发展方向的今天，全球SDNFV技术大会将与时俱进，深入SDN/NFV在广域网、数据中心、在移动网、城域及园区和物联网等等方面的部署案例和技术痛点，为观众带来一场技术与观点的盛宴。欢迎产业各界访问大会官网（2017.chinasdn.org）报名参会，共襄盛举。