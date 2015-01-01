管理模式再升级，金蝶云之家V9携5大黑科技登场

网络互联时代，"互联网+”正在向各行各业迅速渗透，激活这个社会中的每个生命体，每个企业都在这种新的社会形态中试图变革和创造。在互联网的蔓延和推动下，工具不再是决胜的武器，而由工具所带来的管理模式及理念的变革才是助力企业综合竞争力提升

网络互联时代，"互联网+”正在向各行各业迅速渗透，激活这个社会中的每个生命体，每个企业都在这种新的社会形态中试图变革和创造。在互联网的蔓延和推动下，工具不再是决胜的武器，而由工具所带来的管理模式及理念的变革才是助力企业综合竞争力提升。6月21日，在金蝶云之家【超体时代】V9发布会上，金蝶集团董事会主席、云之家网络有限公司董事长徐少春表示，我们不能再用19世纪的管理理念及20世纪的管理流程去管理21世纪的企业，今天金蝶云之家V9的震撼发布，给我们带来不仅是技术的盛宴，更是一种全新的管理模式和理念，它将激活个体，创造无限可能。

（金蝶集团董事会主席、云之家网络有限公司董事长徐少春）

五大黑科技 云之家V9宣战传统OA

云之家产品总监宋凯在发布会上介绍了此次云之家V9主推的五大新功能，向传统OA硬气宣战，十余项黑科技已提交专利。

1.智能审批：可自定义审批流程设计支持多条件、多分支的固定流程配置，能够在流程图上直接操作，简单易学，打造互联、灵活、极速智能审批，实现睿智决策。

2.个人工作台：可根据角色智能生成专属的首页，老板可随时随地掌握企业关键经营数据，方便及时做出决策；经理可关注团队动向，降低管理成本；员工可及时掌握工作内容，提高办公效率；

3.连接ERP：快速连接ERP系统，业务报表可动态及时、透明、实时推送管理层及业务负责人，基于报表更可即时发起群组或语音会议等激励和问责；

4.我的收藏：所有工作资料可在【我的收藏】永久保存，跨圈可见，收藏内容支持三端同步，随时随地查阅转发给协作同事，共同学习，激活团队活力；

5.会议直播：针对企业办公协作，直播覆盖ppt培训、操作演示等场景，支持屏幕共享、内容同步，主播可与观众进行连麦互动。

（云之家产品总监宋凯）

数字化时代，激活个体未来才有无限可能

发布会现场，华大基因研究院副院长方林现身说法，为在场的500位优秀的企业管理者展示，云之家如何协助华大基因提升工作效率激活个体。云之家在华大内部自2016年7月上线至今，月均活跃人数近4000人，深圳片区激活率达到95%。大量的轻应用、会议纪要、通讯录、任务管理等功能使华大的工作效率大大提高，以审批和业务沟通为例，提升幅度分别达到33%和75%。云之家的一系列开放平台、同事圈、工会活动等功能在工作以外也给予了极大的帮助，使华大的企业文化即使在非工作状态中也能在员工之间得到有效的贯彻和宣导。

金蝶云之家 连续两年蝉联移动办公市场第一

发布会现场，云之家产品总监宋凯公布云之家最新数据：注册企业及组织数量突破300万，注册用户数量突破3000万；据IDC数据显示，云之家在中国移动办公市场的专业度、大中型企业占有率、综合排名等方面已经连续两年蝉联移动办公市场第一。