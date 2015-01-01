受新光集团青睐，金蝶云之家斩获数亿A轮投资

6月21日，在“资本寒冬”还未过去之时，金蝶云之家发布了新产品云之家V9，并同时宣告获得数亿A轮融资。到底是一款什么样的产品让投资者——新光集团青睐有佳，不妨让我们跟随其发布会一起来领略下V9足以击破“资本寒冬”的魅力。

6月21日，在“资本寒冬”还未过去之时，金蝶云之家发布了新产品云之家V9，并同时宣告获得数亿A轮融资。到底是一款什么样的产品让投资者——新光集团青睐有佳，不妨让我们跟随其发布会一起来领略下V9足以击破“资本寒冬”的魅力。

据了解，云之家聚焦移动办公场景创新，以信任为本激活创造力，通过一站式即时通讯及移动办公应用，重构人与人的协作体验，改变亿万人的工作方式。云之家产品总监宋凯现场展示了V9创新移动办公场景，帮助企业赋能个体、激活组织，让所有云之家用户成为超级个体的特色功能。其中，云之家V9独创个人专属工作台——员工可通过活力值记录个人成长轨迹，实现自我驱动；管理者通过关注员工，可快速了解业务执行情况并及时鼓励员工；老板通过可视化业务数据及时掌握经营动态，驱动组织快速适应变化，激活创造力。

（云之家产品总监宋凯）

全球最大基因组学研发机构华大基因创始人汪建对超级个体的定义就是学习好、身体好、工作好。华大基因研究院副院长方林表示，云之家连接了6000名华大员工，让审批效率提升33.33%，业务沟通效率提升75%，实现“一个入口、多彩华大”，有效激活全员创新。

（华大基因研究院副院长方林）

据IDC数据显示，云之家是目前中国起步最早、专业性最强的移动办公平台，在大中型企业市场排名第一，市场占有率达到26.9%，拥有超过280万家企业用户，包括万科、海尔、华大基因、香港新世界等知名用户。

金蝶集团董事会主席、云之家网络有限公司董事长徐少春认为，云之家V9新版发布是云之家发展史上的里程碑，云之家团队将“凝聚信任、激活创造力”作为独特设计理念，并在V9新版中得到淋漓尽致的发挥，充分体现了云之家团队的想象力和创造力。云之家继承金蝶24年企业服务的基因，对企业管理更深刻的理解，云之家更懂企业的产品，对产品细节进行了精心打磨，追求更极致的用户体验。徐少春表示金蝶和其本人将坚定支持云之家的发展，帮助中国企业数字化转型与升级！

（金蝶集团董事会主席、云之家网络有限公司董事长徐少春）

谈到此次融资，云之家网络有限公司CEO田荣举表示，“这是新光集团与云之家的战略合作的第一步，不单单证明了投资者对云之家业务发展的充分认可，更代表了双方对‘产业+互联网’的战略共识。云之家将秉承‘凝聚信任、激活创造力’的核心理念，坚持开放发展的经营思想，连接更多有志于企业管理创新的合作伙伴和超级个体，打造中国最大的移动工作平台，改变亿万人的工作方式，加速企业数字化转型。”

（深圳云之家网络有限公司CEO田荣举）

”我们此次投资云之家，将有效整合云之家在企业移动化管理的领先优势与庞大用户积累，打造以数据和信息为纽带的数字贸易云平台，实现大数据的全域性应用，优化、重构企业价值链，为中国中小企业在数字经济时代的发展装上一双漂亮、结实的翅膀，构筑一个更具创新动能的新世界。“新光集团总裁虞江波表示。

(新光集团总裁虞江波)

新光集团以贸易起家，现已发展成为一家集实业、地产、投资、金融、互联网等多元业务于一体产融结合的生态投资集团。投资近百亿元打造新光互联业务板块，紧抓“一带一路”国家战略的发展机遇，以数字贸易为驱动，推动企业平台化，平台产业化，产业互联化，不断创新发展。虞江波还指出：“产业和互联网的结合充满了巨大的想象力，是中国企业不容错过的良机。新光集团积极谋求在‘产业互联网’生态体系上重点布局，积极寻找具有领先优势和投资潜力的技术、产品或服务公司，以生态经济引领企业转型升级。”