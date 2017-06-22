荣之联亮相第十届中国数据中心大会 斩获两项大奖

北京2017年6月22日电 /美通社/ -- 2017年6月22日，由中国电子信息产业发展研究院主办第十届中国数据中心大会在北京新世纪日航饭店如期召开。北京荣之联科技股份有限公司受邀出席活动。本次大会以“加速数据中心现代化，助力企业数字化转型”为主题，从企业数字化转型、超融合、聚焦行业应用、以及数据中心市场格局和未来发展方向等多个角度对数据中心的建设和运营进行全方位的阐述，整合国内外优秀案例及解决方案，揭示了数据中心助力企业数字化转型的必然趋势。



2017第十届中国数据中心大会

伴随着信息时代的来临，云计算、大数据、物联网等新兴技术迅速崛起，数据中心正朝着规模化、高密度、集约化、绿色化、智能化、自动化的方向发展，在这种趋势下，不断优化和改善数据中心基础架构，才能更好地助力企业的业务创新和转型升级，如何加速数据中心现代化建设，助力企业数字化转型成为当下众议的热题。



荣之联解决方案中心总经理王向东发表演讲

聚焦行业应用，提升数据中心运营服务

作为国内领先的信息技术公司，荣之联致力于融合云计算、物联网、大数据等创新技术，帮助企业完成核心业务的全面数字化和信息资源的创新应用。会上，荣之联解决方案中心总经理王向东发表了题为《聚焦行业应用，提升数据中心运营服务》的主题演讲。提出以行业应用为导向开展数据中心的建设运营，将应用的共性功能建设为业务支撑系统，借助业务支撑系统实现应用与资源的对接、通过云计算、大数据技术实现资源供给的服务化，有效提升数据中心的运营服务。

王向东表示，聚焦行业应用需要将整个行业应用作为一个整体对待，在建设运营过程中，通过对业务支撑系统的萃取形成行业公共服务能力，并在推广应用过程中，实现应用、业务支撑和服务资源的可持续优化。

最后，王向东结合荣之联在数据中心的实际应用案例，与大家分享了荣之联在实际业务中的云数据中心建设经验以及荣之联生物医疗云数据中心的实践，强调“数据中心运营的发展历程是从实现独立运营到助力业务创新的过程，在未来，数据中心运营将以技术能力带动业务创新，快速响应发展的需要”。



荣之联荣获两项大奖

荣之联斩获两项大奖

目前，荣之联在北、上、广、深等一线城市已经设立6个IDC托管服务中心，提供数据中心托管服务、数据容灾备份服务以及数据上云裸光纤服务。荣之联的数据中心建设，以应用系统为导引，聚焦行业支撑，利用云计算、大数据、物联网技术支撑系统级方案。在本次大会上，荣之联凭借多年的企业服务经验及技术优势，斩获“2017年中国最佳数据中心及云服务提供商”和“2017年中国云计算数据中心最佳解决方案”两项殊荣。此次获奖是对荣之联在数据中心运营服务方面工作的肯定与认可。

多年以来，荣之联坚持以产品创新为本，以贴近客户为纲，凭借技术优势深度耕耘能源、电信、金融、制造、政府、生命科学六大行业。在未来，荣之联将持续聚焦行业用户，帮助客户整合已有的IT资产，实现数据中心和IT基础设施的集约化管理，提升数据中心运营服务，加速助力企业的数字化转型。

关于荣之联：

北京荣之联科技股份有限公司（002642.sz）成立于2001年，深圳中小板上市，是国内领先的信息技术公司，致力于融合云计算、物联网、大数据等创新技术，帮助企业完成核心业务的全面数字化和信息资源的创新应用。公司总部位于北京，目前在全国设有3个研发中心，9个分公司和9个办事处，并构建了覆盖全国的营销和服务网络。