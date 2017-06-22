深圳2017年6月22日电 /美通社/ -- 6月22日11点58分，伴随着一阵热烈的掌声，国内知名消费金融品牌即有分期CEO曹诚与芜湖广告产业园资产管理有限公司法人代表吴敏在芜湖国家广告产业园一号会议室内签订了合作协议，标志着即有分期大数据营运中心正式落户芜湖国家广告产业园。



即有分期大数据营运中心正式落户芜湖

本次签字仪式双方都非常重视。芜湖市委常委、宣传部长段玉嘉，鸠江区委副书记、区长茆斌及即有分期CEO曹诚，副总裁杨磊等均出席签约仪式。大数据营运中心落户芜湖后，不仅将为即有分期在数据存储，大数据风控等方面提供服务支持，全面提升即有分期在数据处理方面的安全性、高效性和可靠性，还将为芜湖提供500个工作岗位，在促进当地就业，增加税收收入方面发挥显著的作用。

在新金融行业引领社会生产变革的趋势下，全国各地都在以积极的姿态发展创新金融行业。从长远来看，即有分期大数据营运中心正式落户芜湖，将为芜湖带来全球先进的金融服务理念和管理方式，加快芜湖创新金融体系建设，对芜湖市创立国家级服务外包示范城市产生积极影响。

作为国内领先的消费金融品牌，成立于2014年的即有分期以发展普惠金融为己任，利用线下消费场景积累的海量用户数据，依托大数据风控的技术优势，为年轻时尚人群提供轻松便捷的金融服务。经过2年多的发展，即有分期业务已覆盖全国200座城市，合作商户过8万家，累计服务了700万的用户，并荣获2016年金贝奖“最具价值消费金融品牌”与第一财经金融价值榜“最佳行业影响力消费金融品牌”。