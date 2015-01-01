京东集团与Farfetch宣布达成战略合作 全面开启奢侈品牌通往中国之路

-京东向Farfetch投资3.97亿美元，进一步发力高端奢侈品行业

-合作将使中国消费者轻松在线访问Farfetch独特出众的奢侈品牌资源

北京2017年6月22日电 /美通社/ -- 中国最大零售商及电子商务巨头京东集团（纳斯达克股票代码：JD）与全球领先的时尚精品购物平台Farfetch，在今天宣布建立战略合作伙伴关系，创建全国奢侈品网购首选平台，携手拥抱800亿美元的奢侈品市场巨大机遇。

此项战略合作将融合双方的优势资源。凭借京东商城无与伦比的物流、互联网金融和技术能力以及社交媒体资源（包括与微信的合作关系），与Farfetch在全球奢侈品领域的领导能力相结合，共同为消费者提供更高端、更流畅的品牌消费体验。Farfetch在中国已拥有完善的业务，并且是200家高端奢侈品牌和500多家精品买手店的首选合作伙伴。与京东的合作将有助于进一步提高Farfetch在中国市场的品牌知名度、流量和销售表现。

作为这项合作的一部分，京东集团将向Farfetch投资3.97亿美元并成为其最大的股东之一，同时京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东将加入Farfetch董事会。Farfetch仍将作为独立品牌面向消费者，与京东在营销、物流和技术等层面开展合作，以帮助Farfetch品牌持续深耕中国。

Farfetch与京东的强强合作也将有益于Farfetch平台上的700个品牌和买手店，通过强大的资源整合帮助品牌进军中国奢侈品市场。

借助京东近期推出的“京尊达”高端配送服务，Farfetch将为其用户提供与国际知名品牌相匹配的尊享服务。Farfatch对奢侈品市场的深刻洞察和京东的当日送达的快速和专业服务能力相结合，将为中国消费者带来无与伦比的购物体验。

在中国已经有实体店的Farfetch合作品牌将能使用包括“线上下单、店内提取”和店内退货等世界级的全渠道零售服务，以加深品牌实体店与中国消费者的联系。

根据合作协议，京东和Farfetch还将利用黑珑科技，结合优质的京东大数据资源，帮助Farfetch在中国建立自动化营销体系，提升Farfetch在中国的知名度和市场地位。黑珑科技持续为零售、电商、技术、金融、旅行、教育和汽车等行业提供数字营销技术平台与服务。

此外，此次合作还将使Farfetch用户享受京东金融提供的多项服务，其中包含将作为首选支付方式的“京东支付”，以及广受欢迎的小额消费信贷服务“京东白条”。

近期京东大力开拓高端奢侈品和时尚业务以满足消费者不断攀升的巨大需求。过去两年间，京东在纽约、米兰、伦敦、北京以及上海都主办了时装秀。今年年初任命郑孝明先生担任集团国际业务总裁，全面负责海外投资、全球合作伙伴等国际业务开发，同时把时尚业务从原先隶属的服饰与家居业务部中拆分出来，成立单独的时尚事业部并任命丁霞女士为事业部总裁，进一步强化这一业务版块的发展。在2017年，京东时尚事业部加大了在奢侈品与时尚领域的推动力度，引入了包括阿玛尼、施华洛世奇和真力时在内的大量国际顶尖品牌入驻京东平台。

京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东表示：“Farfetch是我们加速布局奢侈品市场的最强伙伴。我们始终相信，中国电商的未来发展趋势是以质量而不是价格为重点。面对中国与日俱增的移动用户群体，与Farfetch的合作扩展了我们在这场未来战役中的领先地位。我们对与Farfetch以及各大奢侈品品牌的进一步合作满怀期待。”

“我们非常荣幸能与刘强东和京东集团达成战略合作关系。”Farfetch创始人、联合主席兼首席执行官Jose Neves表示：“中国是世界第二大奢侈品市场，我们很高兴能与这样一位值得尊重的伙伴携手合作。京东以严格保护知识产权而闻名，我们也希望借此与中国奢侈品消费者建立更加紧密的良好关系。这次合作结合了Farfetch的品牌和奢侈品经营管理经验以及中国电商巨头京东的规模和影响力，以共同应对中国市场的挑战。我们的战略合作将能为品牌创造与中国奢侈品消费者更加顺畅、直接的联结，同时为中国消费者带来更丰富的奢侈品商品选择以及期待已久的全渠道高端购物体验。”



对于刘强东先生加入Farfetch董事会，Jose Neves先生还表示，“刘强东先生是互联网行业最为传奇的企业家之一，我为他能加入董事会感到万分荣幸，同时也欢迎Natalie Massenet女爵士（Net-a-Porter创始人）以及Jonathan Newhouse先生（康泰纳仕集团主席兼首席执行官）成为董事会团队的成员，能得到来自中国电商行业领袖、全球奢侈品在线销售的开拓者以及全球最好的出版人的建议和指导，我们感到非常兴奋。”

编辑注释

文中提及的800亿美元中国奢侈品消费市场包含了国内外的相关消费数据，参考数字来自贝恩咨询（Bain & Company）的《全球奢侈品市场监控》2016秋季报告。

关于京东

京东（JD.COM）是中国收入规模最大的电子商务公司和收入规模最大的零售商。京东致力于为消费者提供最佳在线购物体验。通过内容丰富、人性化的网站（www.jd.com）和移动客户端，微信和手机QQ入口，京东为消费者提供卓越的用户体验。京东拥有全国电商行业中最大的物流基础设施和网络。截至2017年3月31日，京东在全国范围内拥有7大物流中心，运营了263个大型仓库，覆盖全国范围内的2672个区县。京东是纳斯达克100指数的一员和财富全球500强企业。

关于Farfetch集团

Farfetch是享誉世界的时尚精品购物平台。从东京到多伦多，米兰到迈阿密，Farfetch.com汇集了全球700多个顶尖买手店和品牌合作伙伴。这种独树一帜的运营模式也保证了我们无与伦比的高端时尚商品选择。无论是国际奢侈品牌，还是新锐设计师，所有独具风格的最新品牌正品都齐聚在此。

Farfetch集团现包括：高端时尚精品网购平台Farfetch.com；奢侈品牌的白标电商解决方案Farfetch Black & White；以及为加强品牌与买手店的客户旅程满意度，结合线上与线下零售世界的定制科技工具组“未来商店” ( Store of The Future) 。2015年，更是见证Browns加入Farfetch这个大家庭，成为开发全新零售技术方案的孵化地。

Farfetch网站与移动应用程序共有10种语言服务，并在全球11个城市都设有办公室。通过40个国家的700多个合作伙伴，Farfetch的快捷配送服务现已通达190多个国家，并在10个城市提供当日配送服务。

今年4月，Farfetch更与Gucci独家合作，在跨越全球4大洲的10座城市推出了下单后90分钟送达的极速配送体验。

同年6月，Farfetch宣布了与出版巨头康泰纳仕成为全球内容与商务合作伙伴，为时尚爱好者带来编辑内容与购物体验的无缝对接。

2016年5月，Farfetch完成了1.1亿美元的F轮融资。投资方包括Vitruvian Partners和当时新加入的淡马锡、IDG资本以及Eurazeo。

Farfetch由世界知名的技术和奢侈品投资者支持，包括：IDG资本，淡马锡，Eurazeo，DST Global，Index Ventures，Vitruvian和康泰纳仕国际集团。

www.farfetch.com @Farfetch