产业和金融深度渗透，宜信翼启云服助力建筑B2B平台升级

北京2017年6月22日电 /美通社/ -- 随着互联网科技的逐步成熟，传统行业正在利用互联网开启核心竞争力重塑和商业模式更新。日前，宜信旗下企业级金融服务云平台翼启云服与建筑类B2B平台“找工网”达成合作，双方将基于“找工网”上下游贸易行为合作完成供应链金融服务，共同为建筑类B2B平台的发展注入全新活力。

作为一个建筑类B2B平台，“找工网”平台主要入驻的企业分别为建筑项目方、核心企业和施工方，其中核心企业以其深度的行业资源和经验为依托，帮助施工方完成与建筑项目方的对接，并为施工方提供完成项目所需要的建筑材料及服务支持。但传统的“施工方用一线城市房产做抵押，先购置原材料做工，结算再还材料款”模式却困扰着入驻企业。

此次，宜信翼启云服与“找工网”的合作，将为平台核心企业及施工方提供全新的融资工具，即为核心企业提供基于建筑材料和建筑服务采购的预付账款融资，以及为核心企业下游施工方提供应收账款融资，帮助二者有效降低融资难度，解决上下游账期等问题。

“找工网”依托核心企业德生防水在建筑防水领域的优势，目前已在该领域发展成为一个非常综合的信息中介平台，据统计，目前“找工网”占整个防水涂料保温市场1%的市场份额，年项目额约100亿，目前有2万多施工方入驻平台。未来随着防水、保温、涂料、门窗、电梯等众多建材方，以及木工、钢筋工、混凝土工、砌械工等在内的细分类施工方陆续进驻平台，在供应链金融的不断尝试和深化之下，“找工网”在平台上的核心企业和施工方企业将会变得更有活力。

不仅是“找工网”，其他行业的B2B平台，构建健康完善的供应链都是这些企业必须面对的课题，随着传统的供应链模式正在日益变幻的市场环境中遭受挫折，供应链金融服务也被越来越多企业所重视和依赖，并被称为解决供应链难题的最佳手段。

作为宜信旗下企业级金融服务云平台，目前翼启云服已经进入14个行业，依托行业中的B2B和B2C平台为上下游客户提供供应链金融服务。未来在建筑行业，翼启云服将继续重视产业和金融的互动，帮助其完成核心竞争力重塑和可持续发展变革。同时供应链金融作为产业模式升级的主要金融服务支撑，其“从产业中来，到金融中去”的特点将为中小企业融资提供新的融资思路和方式。