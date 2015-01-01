健康160 推出医联体产品 助力分级诊疗政策落地

深圳2017年6月22日电 /美通社/ -- 今年4月，国家领导人在山东视察医联体建设情况时强调：中医讲“通则不痛”。我们就是要让优质医疗资源上下贯通，以医联体之“通”，破解群众看病之“痛”。在传统模式医联体建设的同时，通过互联网搭建起来的互联网+模式的医联体也开始进入爆发期。

国内领先的医疗互联网医疗健康服务平台健康160，已积极响应政策号召推出医联体产品，依托丰富的互联网医疗运营经验和平台优势，提供转诊预约、会诊服务。打通多院合作，落地分级诊疗，资源协同共享。打破传统医联体形成路径的困局，实现诊疗友好互助，科教互通共建，移动高效便民，成为分级诊疗制度落地的重要推手。

截至2016年底，全国已有205个地级以上城市开展相关工作。以国务院颁布的《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》为准绳，因地制宜开展医联体建设。主要以城市三级医院或业务能力较强的医院牵头组建医疗集团，联合社区卫生服务机构、护理院、专业康复机构等，形成资源共享、分工协作的管理模式。

经过一段时间的实践，传统的医联体运营模式开始出现弊端。首先是连接成本高，转诊效率低，信息化水平低，支付手段单一等弊端。另一方面，长期以来，受基层医疗机构的诊疗水平、医疗设备限制，居民对基层医疗机构缺乏信任，一个小感冒也扎堆往三甲医院跑。短期内，居民的就医习惯难以改变。在这种情况下，容易出现向上转诊容易，向下转诊难的现象。

可见，要破解传统医联体存在的难题，首先要降低连接成本，其次要提高诊疗机构间信息沟通效率。在这方面，互联网平台有着天然的优势。

以健康160为例，截至2016年末，健康160已接入全国3000多家大型医院，覆盖200多个城市，加盟医生近50万人。通过纵向资源整合和横向跨区域联动，实现医疗资源的优化配置，从而引导群众改变就医观念和习惯，逐步形成有序就医格局。能够最大限度的实现人才、设备、信息等资源的优化配置。凭借雄厚的线下医疗资源和互联网医疗基因，健康160互联网医联体的优势显而易见。

此外，通过互联网的软硬件系统，互联网医院的医生能够破除行政区划的限制，实现多点执业。同时，患者的影像资料、电子病历、健康档案等也能实现互联共享。在此基础上，结合健康160开放透明的信息展示，患者对医生和医疗机构的医疗水平能够心知肚明，打消对基层医疗机构存在的顾虑。